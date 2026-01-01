এক ক্লিকে ফায়ারফ্লাই III ইনস্টলেশন।
একটি সুরক্ষিত, স্ব-হোস্টেড ডাবল-এন্ট্রি বুককিপিং সিস্টেমের সাহায্যে আপনার ব্যক্তিগত আর্থিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিন।
Firefly III-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Firefly III দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Firefly III হলো সেলফ-হোস্টেড ব্যক্তিগত আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য স্বর্ণমান। এটি পেশাদার অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যারের নির্ভুলতার সাথে আপনার আয়, ব্যয় এবং বাজেট ট্র্যাক করার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করে। ডাবল-এন্ট্রি বুককিপিং সিস্টেম প্রতিটি লেনদেনকে সম্পূর্ণ উৎস এবং গন্তব্য প্রসঙ্গ সহ নথিভুক্ত করে, যা একটি নির্ভুল লেজার তৈরি করে যা আপনি যেকোনো সময় নিরীক্ষণ করতে পারেন।
আপনার নিজস্ব VPS-এ সেলফ-হোস্টিং করার মাধ্যমে, আপনি তৃতীয় পক্ষের অ্যাগ্রিগেটরদের সাথে সংবেদনশীল আর্থিক ডেটা শেয়ার করার ঝুঁকি দূর করেন, যা নিশ্চিত করে যে আপনার মোট সম্পদ, ব্যয়ের অভ্যাস এবং অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স কঠোরভাবে গোপন থাকে, কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি এবং কোনো ডেটা-মাইনিং ছাড়াই।
Firefly III-এর মূল ফিচারগুলো
দ্বৈত-প্রবেশ পদ্ধতি
একাধিক অ্যাকাউন্ট জুড়ে প্রতিটি সেন্ট ট্র্যাক করে এমন একটি পেশাদার-মানের সিস্টেমের সাহায্যে আর্থিক নির্ভুলতা নিশ্চিত করুন।
উন্নত বাজেট
জটিল মাসিক বা বার্ষিক বাজেট সেট করুন এবং ভিজ্যুয়াল ইন্ডিকেটর পান যখন আপনি আপনার সীমার কাছাকাছি চলে আসছেন।
অটোমেশন নিয়মাবলী
বিবরণ বা পরিমাণের উপর ভিত্তি করে লেনদেনগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শ্রেণীবদ্ধ এবং ট্যাগ করার জন্য কাস্টম নিয়ম তৈরি করে সময় বাঁচান।
বিস্তারিত প্রতিবেদন
আপনার মোট সম্পদ, ব্যয়ের ধরণ এবং সময়ের সাথে আর্থিক বৃদ্ধি কল্পনা করতে অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ চার্ট এবং গ্রাফ তৈরি করুন।
কেন Hostinger-এ Firefly III রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।