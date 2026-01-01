এক ক্লিকে মাল্টিকা ইনস্টলেশন।
ওপেন-সোর্স পরিচালিত এজেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা কোডিং এআই এজেন্টদের এমন সতীর্থ হিসেবে গড়ে তোলে যাদেরকে আপনি কাজ দিতে পারেন।
Multica-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Multica দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
মাল্টিকা হল একটি ওপেন-সোর্স পরিচালিত এজেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা আপনাকে কোডিং এআই এজেন্টদের এককালীন চ্যাট সেশনের পরিবর্তে সতীর্থ হিসাবে বিবেচনা করতে দেয়। নির্দিষ্ট এজেন্টদের কাজ বরাদ্দ করুন, রিয়েল টাইমে তাদের অগ্রগতি দেখুন, এবং একটি পুনরায় ব্যবহারযোগ্য দক্ষতা লাইব্রেরি তৈরি করুন যা আপনার দল একসাথে কাজ করার সাথে সাথে সময়ের সাথে বৃদ্ধি পায়। এটি স্থানীয়ভাবে ইনস্টল করা যেকোনো এজেন্ট সিএলআই সমর্থন করে — ক্লাউড কোড, কোডেক্স, গিটহাব কোপাইলট, জেমিনি এবং অন্যান্য — একটি হালকা ডেমনের মাধ্যমে যা আপনার মেশিনগুলিকে কেন্দ্রীয় সার্ভারের সাথে সংযুক্ত করে।
আপনার ভিপিএস-এ মাল্টিকা স্ব-হোস্ট করা প্রতিটি কাজ, কোড পরিবর্তন এবং ইন্টিগ্রেশন শংসাপত্র আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোর মধ্যে রাখে কোনো প্রতি-সিট ফি এবং কোনো তৃতীয় পক্ষের এজেন্ট টেলিমেট্রি ছাড়াই। pgvector সহ PostgreSQL পূর্ব-কনফিগার করা অবস্থায় আসে, তাই প্ল্যাটফর্মটি প্রথম বুট থেকেই উৎপাদন-প্রস্তুত।
Multica-এর মূল ফিচারগুলো
বহু-এজেন্ট সহায়তা
Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini, এবং অন্যান্য কোডিং এজেন্ট CLIs একটি একক ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে সংযুক্ত করুন।
স্থানীয় নির্বাহ ডেমন
একটি হালকা ওজনের ডেমন আপনার নিজস্ব মেশিনে চলে যাতে এজেন্টরা আসল ওয়ার্কস্পেস এবং আপনার কাছে থাকা শংসাপত্রগুলির বিরুদ্ধে কার্যকর করে।
কাজের বরাদ্দ এবং ট্র্যাকিং
নির্দিষ্ট এজেন্টদের কাছে কাজ পাঠান এবং চ্যাট থ্রেড পোল না করে রিয়েল টাইমে অগ্রগতি, আউটপুট, ও সিদ্ধান্তগুলি অনুসরণ করুন।
পুনরায় ব্যবহারযোগ্য দক্ষতা লাইব্রেরি
এজেন্টের দক্ষতা একবার ক্যাপচার করুন এবং সেগুলিকে কর্মক্ষেত্র ও সতীর্থদের মধ্যে পুনরায় প্রয়োগ করুন যাতে সময়ের সাথে সাথে সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
ওয়েবহুক অটোমেশন
বিল্ট-ইন অটোপাইলট ওয়েবহুক হ্যান্ডলারের মাধ্যমে GitHub, Lark, বা যেকোনো বাহ্যিক পরিষেবা থেকে এজেন্ট ওয়ার্কফ্লো ট্রিগার করুন।
সেলফ-হোস্টেড ডেটা মালিকানা
সমস্ত কাজ, কোড পরিবর্তন এবং ইন্টিগ্রেশন শংসাপত্র আপনার VPS-এই থাকে কোনো টেলিমেট্রি ছাড়াই এবং কোনো প্রতি-সিট মূল্য ছাড়াই।
কেন Hostinger-এ Multica রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।