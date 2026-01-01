এক ক্লিকে পেলিকান প্যানেল ইনস্টলেশন।
আধুনিক ওপেন-সোর্স গেম সার্ভার ম্যানেজমেন্ট প্যানেল এবং Pterodactyl-এর উত্তরসূরি, যা দ্রুত ডিপ্লয়মেন্ট এবং স্বজ্ঞাত অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জন্য তৈরি।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Pelican Panel দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Pelican Panel হলো Pterodactyl-এর একটি কমিউনিটি-চালিত ফর্ক এবং আধুনিকীকরণ, যা লেটেস্ট Laravel এবং Filament স্ট্যাকে পুনরায় লেখা হয়েছে একটি দ্রুততর অ্যাডমিন অভিজ্ঞতা, একটি বিল্ট-ইন ওয়েব ইনস্টলার এবং কোডবেস ফর্ক না করেই প্যানেল এক্সটেন্ড করার জন্য একটি প্লাগইন সিস্টেম প্রদানের জন্য। প্রতিটি গেম সার্ভার নিজস্ব আইসোলেটেড Docker কন্টেইনারে সহযোগী Wings ডেমন-এর মাধ্যমে প্রভিশন করা হয়, যা রিসোর্স সীমাবদ্ধ রাখে এবং হোস্টকে সুরক্ষিত রাখে।
Pelican সেল্ফ-হোস্টিং ম্যানেজড গেম হোস্টিংয়ের প্রতি-সার্ভার ফি বাদ দেয় এবং অপারেটরদের ব্র্যান্ডিং, অথেন্টিকেশন, এগ এবং ডেটাবেস স্টোরেজের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়। এই ডিপ্লয়মেন্টটি MariaDB এবং Redis-এর সাথে প্যানেল সরবরাহ করে — Wings অবশ্যই প্রতিটি নোডে আলাদাভাবে ইনস্টল করতে হবে যা গেম সার্ভার চালায়।
Pelican Panel-এর মূল ফিচারগুলো
প্রথমবার চালানো ওয়েব ইনস্টলার
নির্দেশিত ব্রাউজার-ভিত্তিক ইনস্টলার প্রথম পরিদর্শনেই ডেটাবেস সেটআপ এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তৈরি করার প্রক্রিয়া দেখায় — কোনো শেল অ্যাক্সেসের প্রয়োজন নেই।
Docker সার্ভার পৃথকীকরণ
গেম সার্ভারগুলি উইংস ডেমন দ্বারা পরিচালিত ডেডিকেটেড কন্টেইনারে চলে, যা রিসোর্স নিয়ে প্রতিযোগিতা প্রতিরোধ করে এবং একটি সার্ভার আপোস করা হলে ব্লাস্ট রেডিয়াস সীমিত করে।
প্লাগইন সিস্টেম
নেটিভ প্লাগইন লোডার প্রশাসকদের সোর্স ফর্ক না করেই কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য প্যানেল থেকে সরাসরি কম্পোজার এবং ইয়ার্ন প্যাকেজ ইনস্টল করার অনুমতি দেয়।
আধুনিক ফিলামেন্ট ইউআই
ফিলামেন্টের উপর ভিত্তি করে পুনর্নির্মিত অ্যাডমিন ইন্টারফেস লিগ্যাসি Pterodactyl প্যানেলের চেয়ে দ্রুত পৃষ্ঠা লোড, রিয়েল-টাইম কনসোল আউটপুট এবং একটি পরিচ্ছন্ন কর্মপ্রবাহ প্রদান করে।
Pterodactyl সামঞ্জস্যপূর্ণ
বিদ্যমান Pterodactyl এগ এবং নোড কনফিগারেশন আমদানি করে যাতে অপারেটররা তাদের গেম সার্ভার লাইব্রেরি নতুন করে তৈরি না করেই Pelican-এ মাইগ্রেট করতে পারে।
OAuth এবং SSO
বাহ্যিক প্রমাণীকরণ প্রদানকারী এবং দ্বি-স্তর প্রমাণীকরণ সমর্থন করে, যা দলগুলিকে অবকাঠামো সরঞ্জাম জুড়ে অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীভূত করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ Pelican Panel রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
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