Pelican Panel-এ 68% পর্যন্ত ছাড়

এক ক্লিকে পেলিকান প্যানেল ইনস্টলেশন।

আধুনিক ওপেন-সোর্স গেম সার্ভার ম্যানেজমেন্ট প্যানেল এবং Pterodactyl-এর উত্তরসূরি, যা দ্রুত ডিপ্লয়মেন্ট এবং স্বজ্ঞাত অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জন্য তৈরি।

তাৎক্ষণিকভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করুন
ফ্রি অটোমেটিক উইকলি ব্যাকআপ
AI-ম্যানেজড VPS
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
এক ক্লিকে পেলিকান প্যানেল ইনস্টলেশন।

Pelican Panel-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন

64% ছাড়
KVM 1
2,259
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ
64% ছাড়
KVM 1
2,259
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু

ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

Pelican Panel দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

Pelican Panel হলো Pterodactyl-এর একটি কমিউনিটি-চালিত ফর্ক এবং আধুনিকীকরণ, যা লেটেস্ট Laravel এবং Filament স্ট্যাকে পুনরায় লেখা হয়েছে একটি দ্রুততর অ্যাডমিন অভিজ্ঞতা, একটি বিল্ট-ইন ওয়েব ইনস্টলার এবং কোডবেস ফর্ক না করেই প্যানেল এক্সটেন্ড করার জন্য একটি প্লাগইন সিস্টেম প্রদানের জন্য। প্রতিটি গেম সার্ভার নিজস্ব আইসোলেটেড Docker কন্টেইনারে সহযোগী Wings ডেমন-এর মাধ্যমে প্রভিশন করা হয়, যা রিসোর্স সীমাবদ্ধ রাখে এবং হোস্টকে সুরক্ষিত রাখে।

Pelican সেল্ফ-হোস্টিং ম্যানেজড গেম হোস্টিংয়ের প্রতি-সার্ভার ফি বাদ দেয় এবং অপারেটরদের ব্র্যান্ডিং, অথেন্টিকেশন, এগ এবং ডেটাবেস স্টোরেজের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়। এই ডিপ্লয়মেন্টটি MariaDB এবং Redis-এর সাথে প্যানেল সরবরাহ করে — Wings অবশ্যই প্রতিটি নোডে আলাদাভাবে ইনস্টল করতে হবে যা গেম সার্ভার চালায়।

শুরু করুন
{name} দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

Pelican Panel-এর মূল ফিচারগুলো

প্রথমবার চালানো ওয়েব ইনস্টলার

নির্দেশিত ব্রাউজার-ভিত্তিক ইনস্টলার প্রথম পরিদর্শনেই ডেটাবেস সেটআপ এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তৈরি করার প্রক্রিয়া দেখায় — কোনো শেল অ্যাক্সেসের প্রয়োজন নেই।

Docker সার্ভার পৃথকীকরণ

গেম সার্ভারগুলি উইংস ডেমন দ্বারা পরিচালিত ডেডিকেটেড কন্টেইনারে চলে, যা রিসোর্স নিয়ে প্রতিযোগিতা প্রতিরোধ করে এবং একটি সার্ভার আপোস করা হলে ব্লাস্ট রেডিয়াস সীমিত করে।

প্লাগইন সিস্টেম

নেটিভ প্লাগইন লোডার প্রশাসকদের সোর্স ফর্ক না করেই কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য প্যানেল থেকে সরাসরি কম্পোজার এবং ইয়ার্ন প্যাকেজ ইনস্টল করার অনুমতি দেয়।

আধুনিক ফিলামেন্ট ইউআই

ফিলামেন্টের উপর ভিত্তি করে পুনর্নির্মিত অ্যাডমিন ইন্টারফেস লিগ্যাসি Pterodactyl প্যানেলের চেয়ে দ্রুত পৃষ্ঠা লোড, রিয়েল-টাইম কনসোল আউটপুট এবং একটি পরিচ্ছন্ন কর্মপ্রবাহ প্রদান করে।

Pterodactyl সামঞ্জস্যপূর্ণ

বিদ্যমান Pterodactyl এগ এবং নোড কনফিগারেশন আমদানি করে যাতে অপারেটররা তাদের গেম সার্ভার লাইব্রেরি নতুন করে তৈরি না করেই Pelican-এ মাইগ্রেট করতে পারে।

OAuth এবং SSO

বাহ্যিক প্রমাণীকরণ প্রদানকারী এবং দ্বি-স্তর প্রমাণীকরণ সমর্থন করে, যা দলগুলিকে অবকাঠামো সরঞ্জাম জুড়ে অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীভূত করতে দেয়।

কেন Hostinger-এ Pelican Panel রান করবেন

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

লোডিং স্পিড বাড়াতে আপনার অডিয়েন্সের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন বেছে নিন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।
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নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।

Omkar
Omkar

আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।

Herriman
Herriman

Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

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