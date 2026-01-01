এক ক্লিকে ImmuDB ইনস্টল করুন।
অপরিবর্তনীয়, পরিবর্তন-প্রতিরোধী ডেটাবেস, নিরীক্ষণযোগ্য ডেটা অখণ্ডতার জন্য ক্রিপ্টোগ্রাফিক যাচাইকরণ সহ।
ImmuDB-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
ImmuDB দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ImmuDB হল একটি ওপেন-সোর্স, অপরিবর্তনীয় ডেটাবেস যা Go-তে লেখা এবং এটি সমস্ত ডেটা পরিবর্তনের সম্পূর্ণ ইতিহাস সংরক্ষণ করে। প্রতিটি লেখা ক্রিপ্টোগ্রাফিকভাবে যাচাই করা হয়, যা সনাক্তকরণ ছাড়া রেকর্ড পরিবর্তন বা মুছে ফেলা অসম্ভব করে তোলে — যা আপনাকে ডিজাইনগতভাবে একটি টেম্পার-এভিডেন্ট অডিট ট্রেইল দেয়।
একটি স্বতন্ত্র সার্ভার হিসাবে স্থাপনযোগ্য, ImmuDB কী-ভ্যালু, SQL, এবং ডকুমেন্ট ডেটা মডেল সমর্থন করে এবং ডেটা ব্রাউজ ও ব্যবহারকারী পরিচালনার জন্য একটি বিল্ট-ইন ওয়েব কনসোল সহ আসে। স্ব-হোস্টিং সংবেদনশীল অডিট লগ, কমপ্লায়েন্স রেকর্ড এবং লেনদেনের ইতিহাসের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোতে রাখে, কোনো বাহ্যিক নির্ভরতা ছাড়াই।
ImmuDB-এর মূল ফিচারগুলো
হস্তক্ষেপ-প্রমাণ সঞ্চয়স্থান
প্রতিটি রেকর্ড ক্রিপ্টোগ্রাফিক হ্যাশের মাধ্যমে সংযুক্ত, তাই যেকোনো পরিবর্তন বা মুছে ফেলা ক্লায়েন্ট বা নিরীক্ষকদের দ্বারা তাৎক্ষণিকভাবে সনাক্ত করা যায়।
মাল্টি-মডেল সমর্থন
কি-ভ্যালু, SQL, অথবা ডকুমেন্ট ইন্টারফেস ব্যবহার করে ডেটা কোয়েরি করুন — যেখানে মডেলগুলির মধ্যে স্কিমা মাইগ্রেশন ছাড়াই সকলেই একই অপরিবর্তনীয় স্টোরেজ ইঞ্জিন শেয়ার করে।
বিল্ট-ইন ওয়েব কনসোল
পোর্ট 8080-এ একটি সমন্বিত ওয়েব UI আপনাকে ডেটাবেস অন্বেষণ করতে, SQL ক্যোয়ারী চালাতে এবং অতিরিক্ত টুলিং ইনস্টল না করেই ব্যবহারকারীদের পরিচালনা করতে দেয়।
ক্রিপ্টোগ্রাফিক যাচাইকরণ
ক্লায়েন্টরা মারকেল ট্রি প্রুফ ব্যবহার করে তারা যে কোনো মান পড়ে তার অখণ্ডতা স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারে, অন্ধভাবে সার্ভারকে বিশ্বাস করার প্রয়োজনের অবসান ঘটিয়ে।
সম্পূর্ণ নিরীক্ষা ইতিহাস
প্রতিটি কী-এর সমস্ত সংস্করণ স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা হয়, যা কমপ্লায়েন্স দল এবং নিরীক্ষকদের প্রতিটি ডেটা পয়েন্টের জন্য একটি সম্পূর্ণ, যাচাইযোগ্য কাস্টডির শৃঙ্খল দেয়।
কেন Hostinger-এ ImmuDB রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।