এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে FeatBit স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স ফিচার ফ্ল্যাগ এবং এক্সপেরিমেন্টেশন প্ল্যাটফর্ম যা LaunchDarkly-এর একটি স্ব-হোস্টেড বিকল্প হিসাবে তৈরি।
FeatBit-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
FeatBit দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ফিটবিট (FeatBit) হল একটি এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড ফিচার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা ইঞ্জিনিয়ারিং দলগুলিকে ফিচার ফ্ল্যাগের আড়ালে কোড শিপ করতে, পার্সেন্টেজ রোলআউট চালাতে, নির্দিষ্ট ব্যবহারকারী সেগমেন্টকে লক্ষ্য করতে এবং পুনরায় ডিপ্লয় না করেই তাৎক্ষণিকভাবে রোল ব্যাক করতে দেয়। দশটি জনপ্রিয় ভাষার জন্য নেটিভ SDK এবং একটি রিয়েল-টাইম ইভালুয়েশন সার্ভার এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে ক্লায়েন্ট জুড়ে ফ্ল্যাগ পরিবর্তনগুলিকে সিঙ্ক্রোনাইজ করে।
আপনার VPS-এ ফিটবিট (FeatBit) সেলফ-হোস্টিং করলে ফ্ল্যাগ কনফিগারেশন, ব্যবহারকারী টার্গেটিং নিয়ম এবং অডিট লগগুলি আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোর মধ্যে থাকে, কোনো প্রতি-সিট ফি বা মাসিক ইভালুয়েশন কোটা ছাড়াই। ডিপ্লয়মেন্টটি ম্যানেজমেন্ট UI, API, ইভালুয়েশন সার্ভার, অ্যানালিটিক্স পরিষেবা এবং HTTPS-এর পিছনে প্রি-কনফিগার করা PostgreSQL সহ আসে।
FeatBit-এর মূল ফিচারগুলো
রিয়েল-টাইম ফ্ল্যাগ স্ট্রিমিং
একটি ডেডিকেটেড ইভালুয়েশন সার্ভার ওয়েবসকেট-এর মাধ্যমে SDK-গুলিতে ফ্ল্যাগ আপডেট পাঠায়, যাতে টগল করার কয়েক মিলিসেকেন্ডের মধ্যে ক্লায়েন্টগুলিতে পরিবর্তনগুলি কার্যকর হয়।
লক্ষ্যযুক্ত ব্যবহারকারী রোলআউট
শতাংশ, ব্যবহারকারীর বৈশিষ্ট্য, অথবা নির্দিষ্ট সেগমেন্টের ভিত্তিতে বৈশিষ্ট্যগুলি চালু করুন এবং বিশ্বব্যাপী উপলব্ধ করার আগে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য রিলিজ নিয়ন্ত্রণ করতে নিয়মগুলি একত্রিত করুন।
নেটিভ এ/বি পরীক্ষা
ফ্ল্যাগ ভ্যারিয়েশনগুলিকে পণ্যের মেট্রিক্সের সাথে সংযুক্ত করুন এবং বিল্ট-ইন অ্যানালিটিক্স সহ এন্ড-টু-এন্ড পরীক্ষা চালান, একটি পৃথক পরীক্ষা সরঞ্জামের প্রয়োজনীয়তা দূর করে।
দশটি আনুষ্ঠানিক SDKs
JavaScript, Java, .NET, Go, Python, Node, PHP, Rust, Android, এবং iOS-এর জন্য সার্ভার এবং ক্লায়েন্ট SDKs যেকোনো প্রোডাকশন স্ট্যাকে ফ্ল্যাগগুলিকে একীভূত করে।
নিরীক্ষা পথ এবং ইতিহাস
প্রতিটি ফ্ল্যাগ, সেগমেন্ট এবং নিয়মের পরিবর্তন অ্যাক্টর, টাইমস্ট্যাম্প এবং ডিফের সাথে রেকর্ড করা হয়, যা রোলব্যাক এবং সম্মতি পর্যালোচনাকে সহজ করে তোলে।
প্রকল্প এবং পরিবেশের পরিধি নির্ধারণ
ফ্ল্যাগগুলিকে প্রোজেক্টে সংগঠিত করুন, যেখানে ডেভেলপমেন্ট, স্টেজিং এবং প্রোডাকশন পরিবেশগুলি বিচ্ছিন্ন থাকবে এবং প্রতিটির নিজস্ব SDK কী ও টার্গেটিং নিয়ম থাকবে।
কেন Hostinger-এ FeatBit রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
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Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।