এক ক্লিকে ক্যাসিবেস ইনস্টল করুন।
ডোমেন-নির্দিষ্ট সহকারী তৈরির জন্য ওপেন-সোর্স এআই জ্ঞানভাণ্ডার এবং এলএলএম-চালিত চ্যাট প্ল্যাটফর্ম।
Casibase-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Casibase দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Casibase হলো একটি ওপেন-সোর্স নলেজ ম্যানেজমেন্ট এবং AI চ্যাটবট প্ল্যাটফর্ম যা সংস্থাগুলোকে বাস্তব এন্টারপ্রাইজ ডেটা দ্বারা সমর্থিত ডোমেন-নির্দিষ্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট তৈরি করতে দেয়। এটি এম্বেডিং-ভিত্তিক ডকুমেন্ট ইনজেশনকে একাধিক লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল — যার মধ্যে ChatGPT, Claude, Llama 3, এবং DeepSeek অন্তর্ভুক্ত — এর সমর্থনের সাথে একত্রিত করে যাতে টিমগুলো তৃতীয় পক্ষের পরিষেবাগুলোতে কাঁচা ডকুমেন্ট না পাঠিয়ে একটি প্রাকৃতিক-ভাষা চ্যাট ইন্টারফেসের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব নলেজ বেস কোয়েরি করতে পারে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ Casibase সেলফ-হোস্ট করা মালিকানাধীন ডকুমেন্ট, কথোপকথনের ইতিহাস এবং মডেল API কীগুলোকে সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে রাখে। স্ট্যাকটি পারসিস্টেন্সের জন্য MySQL সহ আসে এবং এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড অথেন্টিকেশনের জন্য Casdoor-এর সাথে ইন্টিগ্রেট করে, যার মধ্যে GitHub, Google, এবং কাস্টম OAuth প্রোভাইডার অন্তর্ভুক্ত।
Casibase-এর মূল ফিচারগুলো
বহু-মডেল LLM সমর্থন
ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1, এবং HuggingFace মডেলগুলির সাথে সংযোগ করুন যাতে আপনি আপনার নলেজ বেস পুনরায় ইনজেস্ট না করেই প্রদানকারী পরিবর্তন বা তুলনা করতে পারেন।
এম্বেডিং-ভিত্তিক পুনরুদ্ধার
ইনজেশন করার সময় ডকুমেন্টগুলিকে খণ্ড খণ্ড করে এমবেড করা হয়, যা সিমান্টিক সার্চকে সক্ষম করে এবং কীওয়ার্ড ম্যাচিংয়ের পরিবর্তে প্রাসঙ্গিকভাবে প্রাসঙ্গিক অংশগুলিকে তুলে ধরে।
Enterprise প্রমাণীকরণ
ক্যাসডোর ইন্টিগ্রেশন গিটহাব, গুগল এবং এন্টারপ্রাইজ ওঅথ প্রদানকারীদের সাথে একক সাইন-অন সরবরাহ করে, নলেজ স্টোর জুড়ে সূক্ষ্ম-দানাযুক্ত অনুমতি নিয়ন্ত্রণ সহ।
বহুভাষিক ইন্টারফেস
ওয়েব UI 12টি ভাষার সমর্থন সহ আসে, যা অতিরিক্ত স্থানীয়করণের কাজ ছাড়াই বিশ্বব্যাপী বিতরণ করা দলগুলির কাছে এটিকে অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলে।
দূরবর্তী সম্পদ অ্যাক্সেস
বিল্ট-ইন RDP, VNC, এবং SSH প্রোটোকল সমর্থন আপনাকে দূরবর্তী পরিকাঠামোকে নথি এবং চ্যাট ইতিহাসের পাশাপাশি জ্ঞান সম্পদ হিসাবে সংযুক্ত করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ Casibase রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।