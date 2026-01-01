এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে Grafana Pyroscope স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স অবিচ্ছিন্ন প্রোফাইলিং ব্যাকএন্ড যা আপনাকে সিপিইউ, মেমরি এবং লেটেন্সি সমস্যাগুলি কোডের একটি একক লাইন পর্যন্ত ডিবাগ করতে সাহায্য করে।
Grafana Pyroscope-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Grafana Pyroscope দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Grafana Pyroscope হল একটি ওপেন-সোর্স কন্টিনিউয়াস প্রোফাইলিং ডেটাবেস যা বৃহৎ পরিসরে প্রোডাকশন অ্যাপ্লিকেশন থেকে প্রোফাইলিং ডেটা সংরক্ষণ এবং কোয়েরি করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। ঘটনার সময় আপনি যে ওয়ান-অফ প্রোফাইলারগুলি চালান তার বিপরীতে, Pyroscope Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF, এবং OpenTelemetry উৎস থেকে ক্রমাগত প্রোফাইল গ্রহণ করে যাতে আপনি ডিপ্লয়মেন্ট, অঞ্চল বা যেকোনো কাস্টম লেবেল জুড়ে ফ্লেম গ্রাফ তুলনা করতে পারেন।
আপনার VPS-এ Pyroscope স্ব-হোস্ট করা সংবেদনশীল প্রোফাইল ডেটা (প্রায়শই আপনার কোড থেকে ফাংশন নাম, ফাইল পাথ এবং স্ট্যাক ট্রেস ধারণ করে) তৃতীয় পক্ষের পরিষেবাগুলি থেকে দূরে রাখে যখন আপনাকে আপনার ওয়ার্কলোডের সাথে মানানসই ধরে রাখা এবং স্টোরেজ টিউন করতে দেয়। বান্ডেল করা সিঙ্গেল-বাইনারি মোড স্থানীয় ফাইলসিস্টেম স্টোরেজ সহ একটি কন্টেইনারে ডিস্ট্রিবিউটর, ইনজেস্টার, কোয়েরি এবং কম্প্যাক্টর উপাদানগুলি চালায় — কোনো Kubernetes, অবজেক্ট স্টোরেজ বা বাহ্যিক নির্ভরতা প্রয়োজন নেই।
Grafana Pyroscope-এর মূল ফিচারগুলো
ধারাবাহিক প্রোফাইলিং
কোনো ঘটনার জন্য অপেক্ষা না করে চলমান পরিষেবাগুলি থেকে চব্বিশ ঘন্টা প্রোফাইল গ্রহণ করুন, যাতে আপনি একটি ফ্লেম গ্রাফে যেকোনো দুটি সময় বিন্দুর তুলনা করতে পারেন।
মাল্টি-ভাষা সাপোর্ট
Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, এবং .NET-এর জন্য নেটিভ SDKs, এছাড়াও গ্রাফানা অ্যালয় অটো-ইনস্ট্রুমেন্টেশন এবং যেকোনো বাইনারির জিরো-কোড প্রোফাইলিংয়ের জন্য eBPF।
OpenTelemetry সামঞ্জস্যপূর্ণ
OpenTelemetry প্রোটোকলের মাধ্যমে প্রোফাইল গ্রহণ করুন এবং আপনার সংগ্রাহক পাইপলাইন পরিবর্তন না করেই সেগুলিকে বিদ্যমান ট্রেস, মেট্রিক্স এবং লগগুলির সাথে সংযুক্ত করুন।
ফ্লেম গ্রাফ তুলনা
দুটি ফ্লেম গ্রাফ পাশাপাশি তুলনা করে তাৎক্ষণিকভাবে দেখুন কোন ফাংশনগুলি ডিপ্লয়ের পর খারাপ হয়েছে, লোডের নিচে দুর্বলভাবে স্কেল হয়েছে, অথবা কোনো ফিক্সের পর উন্নত হয়েছে।
ট্যাগ-ভিত্তিক ফিল্টারিং
যেকোনো লেবেল দ্বারা প্রোফাইলগুলি বিভক্ত করুন — পরিষেবা, অঞ্চল, সংস্করণ, ভাড়াটে, অথবা কাস্টম ডাইমেনশন — কর্মক্ষমতা হ্রাসের কারণ হওয়া সঠিক ওয়ার্কলোডকে বিচ্ছিন্ন করতে।
সিঙ্গেল বাইনারি স্টোরেজ
একটি কন্টেইনার হিসাবে চলে, ডিফল্টরূপে স্থানীয় ফাইলসিস্টেম স্টোরেজ সহ, ঐচ্ছিক S3, GCS, এবং Azure ব্যাকএন্ডের সাথে যখন আপনি একটি একক নোডের ক্ষমতা ছাড়িয়ে যান।
কেন Hostinger-এ Grafana Pyroscope রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
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Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।