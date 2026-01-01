এক ক্লিকে RAGflow স্থাপন করুন।
গভীর ডকুমেন্ট পার্সিং, নলেজ গ্রাফ পুনরুদ্ধার এবং মাল্টি-এলএলএম সমর্থন সহ উৎপাদন-স্তরের RAG ইঞ্জিন।
RAGflow-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
RAGflow দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
RAGflow হল একটি প্রোডাকশন-রেডি রিট্রিভাল-অগমেন্টেড জেনারেশন ইঞ্জিন যা গভীর ডকুমেন্ট বোঝার উপর ভিত্তি করে তৈরি। মৌলিক RAG বাস্তবায়নগুলির বিপরীতে যা ডকুমেন্টগুলিকে সাধারণ টেক্সট হিসাবে বিবেচনা করে, RAGflow পিডিএফ, স্প্রেডশীট, প্রেজেন্টেশন এবং ছবিগুলির লেআউট-সচেতন পার্সিং করে যাতে ইনডেক্সিং করার আগে টেবিল, চিত্র এবং কাঠামোগত বিষয়বস্তুর অর্থ সংরক্ষণ করা যায়।
আপনার নিজের VPS-এ RAGflow হোস্ট করা আপনার ডকুমেন্টগুলিকে ব্যক্তিগত রাখে এবং আপনাকে LLM প্রদানকারী, চাঙ্কিং কৌশল এবং রিট্রিভাল পাইপলাইনগুলির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়। বিল্ট-ইন নলেজ গ্রাফ এবং গ্রাফRAG ব্যাকএন্ডগুলি ক্রস-ডকুমেন্ট রিজনিং আনলক করে যা ফ্ল্যাট ভেক্টর সার্চ মেলাতে পারে না।
RAGflow-এর মূল ফিচারগুলো
গভীর ডকুমেন্ট পার্সিং
লেআউট-সচেতন নিষ্কাশন পিডিএফ, ওয়ার্ড ফাইল, স্প্রেডশীট এবং স্ক্যান করা ছবি পরিচালনা করে — টেবিল, চিত্র এবং কাঠামো সংরক্ষণ করে যা প্লেইন-টেক্সট পার্সারগুলি নষ্ট করে।
জ্ঞান গ্রাফ পুনরুদ্ধার
বিল্ট-ইন গ্রাফআরএজি এবং নলেজ গ্রাফ ইনডেক্সিং ক্রস-ডকুমেন্ট রিজনিং এবং সম্পর্কযুক্ত কোয়েরি সক্ষম করে, যা ফ্ল্যাট ভেক্টর সার্চ সমর্থন করে তার চেয়েও বেশি কিছু।
মাল্টি-এলএলএম সমর্থন
OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google, এবং ২০-এর বেশি অন্যান্য প্রদানকারীর সাথে আপনার নথিগুলি পুনরায় সূচীকরণ না করেই সংযোগ করুন।
নমনীয় খণ্ডীকরণ কৌশলসমূহ
সর্বোত্তম পুনরুদ্ধার নির্ভুলতার জন্য প্রতিটি নথির প্রকারের কাঠামোর সাথে মেলাতে সাধারণ, প্রশ্ন ও উত্তর, ম্যানুয়াল, সারণী এবং পেপার চাঙ্কিং মোড থেকে বেছে নিন।
একাধিক ব্যবহারকারীর অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ
ভূমিকা-ভিত্তিক অনুমতি দলগুলিকে জ্ঞানভাণ্ডার শেয়ার করতে দেয়, যখন সংবেদনশীল নথি সংগ্রহগুলি অনুমোদিত ব্যবহারকারীদের জন্য সীমাবদ্ধ রাখে।
REST API এবং SDK
একটি সম্পূর্ণ REST API এবং অফিসিয়াল Python SDK আপনাকে RAGflow আপনার নিজস্ব অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে এম্বেড করতে এবং ডকুমেন্ট ইনজেশন পাইপলাইন স্বয়ংক্রিয় করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ RAGflow রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।