এক ক্লিকে গ্রাফানা টেম্পো স্থাপন করুন।
OpenTelemetry, Jaeger, এবং Zipkin-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি ওপেন-সোর্স ডিস্ট্রিবিউটেড ট্রেসিং ব্যাকএন্ড, যেখানে বিল্ট-ইন গ্রাফানা ভিজ্যুয়ালাইজেশন রয়েছে।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Grafana Tempo দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
গ্রাফানা টেম্পো হল একটি উচ্চ-স্কেল ডিস্ট্রিবিউটেড ট্রেসিং ব্যাকএন্ড যা ওপেনটেলিমেট্রি, জেগার, জিপকিন এবং অন্যান্য উৎস থেকে ট্রেস ইনজেস্ট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে জটিল পরিকাঠামোর প্রয়োজন ছাড়াই। ইলাস্টিকসার্চ বা ক্যাসান্ড্রার উপর নির্ভরশীল ট্রেস স্টোরগুলির থেকে ভিন্ন, টেম্পো অবজেক্ট স্টোরেজে ট্রেস ডেটা সংরক্ষণ করে, যা এটিকে স্কেলে সাশ্রয়ী করে তোলে। এটি গ্রাফানার সাথে নেটিভভাবে একত্রিত হয় যাতে প্রকৌশলীরা একটি প্রোমিথিউস মেট্রিক বা একটি লোকি লগ লাইন থেকে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ট্রেসে যেতে পারেন।
এই টেমপ্লেটটি টেম্পোকে গ্রাফানা অ্যালয়ের সাথে ওপেনটেলিমেট্রি কালেক্টর হিসাবে, মেট্রিক্সের জন্য প্রোমিথিউস এবং ভিজ্যুয়ালাইজেশন লেয়ার হিসাবে গ্রাফানা — আপনাকে একটি স্ব-সম্পূর্ণ ডিস্ট্রিবিউটেড ট্রেসিং স্ট্যাক দেয় যা আপনি আপনার ভিপিএস-এ সম্পূর্ণরূপে মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।
Grafana Tempo-এর মূল ফিচারগুলো
OpenTelemetry নেটিভ
OTLP gRPC এবং HTTP, Jaeger, এবং Zipkin প্রোটোকলগুলির মাধ্যমে ট্রেস গ্রহণ করে যাতে যেকোনো ইনস্ট্রুমেন্টেড অ্যাপ্লিকেশন ভেন্ডর-নির্দিষ্ট SDKs ছাড়াই ডেটা পাঠাতে পারে।
ট্রেস থেকে মেট্রিক্স
মেট্রিক্স জেনারেটরের মাধ্যমে স্প্যান ডেটা থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে RED মেট্রিক (হার, ত্রুটি, সময়কাল) তৈরি করে, যা অতিরিক্ত ইনস্ট্রুমেন্টেশন ছাড়াই প্রোমিথিউসকে পরিষেবা-স্তরের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পূর্ণ করে।
Grafana একীকরণ
পূর্ব-কনফিগার করা গ্রাফানা ডেটাসোর্স আপনাকে যেকোনো মেট্রিক বা লগ লাইন থেকে এক ক্লিকে সংশ্লিষ্ট ট্রেসে লাফিয়ে যেতে দেয়, যা মূল কারণ বিশ্লেষণকে ত্বরান্বিত করে।
TraceQL কোয়েরি ভাষা
একটি উদ্দেশ্য-নির্মিত কোয়েরি ভাষা আপনাকে পরিষেবা, সময়কাল, ত্রুটির অবস্থা এবং স্প্যান অ্যাট্রিবিউট দ্বারা ট্রেসগুলি ফিল্টার এবং একত্রিত করতে দেয় এমন নির্ভুলতার সাথে যা অ্যাড-হক অনুসন্ধান মেলাতে পারে না।
খরচ-কার্যকরী স্টোরেজ
Elasticsearch বা Cassandra-এর প্রয়োজন ছাড়াই স্থানীয় ডিস্কে ট্রেস ডেটা সংরক্ষণ করে, পরিকাঠামোকে সহজ এবং পরিচালন ব্যয় অনুমানযোগ্য রাখে।
সার্ভিস গ্রাফ ভিজ্যুয়ালাইজেশন
ট্রেস ডেটা থেকে পরিষেবা নির্ভরতা মানচিত্র তৈরি করে এবং সেগুলিকে গ্রাফানাতে রেন্ডার করে, যা দলগুলিকে আন্তঃ-পরিষেবা যোগাযোগ এবং লেটেন্সির একটি সর্বদা-বর্তমান দৃশ্য প্রদান করে।
কেন Hostinger-এ Grafana Tempo রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
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