Grafana Tempo-এ 68% পর্যন্ত ছাড়

এক ক্লিকে গ্রাফানা টেম্পো স্থাপন করুন।

OpenTelemetry, Jaeger, এবং Zipkin-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি ওপেন-সোর্স ডিস্ট্রিবিউটেড ট্রেসিং ব্যাকএন্ড, যেখানে বিল্ট-ইন গ্রাফানা ভিজ্যুয়ালাইজেশন রয়েছে।

তাৎক্ষণিকভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করুন
ফ্রি অটোমেটিক উইকলি ব্যাকআপ
AI-ম্যানেজড VPS
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
এক ক্লিকে গ্রাফানা টেম্পো স্থাপন করুন।

Grafana Tempo-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন

64% ছাড়
KVM 1
2,259
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ
64% ছাড়
KVM 1
2,259
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু

ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

Grafana Tempo দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

গ্রাফানা টেম্পো হল একটি উচ্চ-স্কেল ডিস্ট্রিবিউটেড ট্রেসিং ব্যাকএন্ড যা ওপেনটেলিমেট্রি, জেগার, জিপকিন এবং অন্যান্য উৎস থেকে ট্রেস ইনজেস্ট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে জটিল পরিকাঠামোর প্রয়োজন ছাড়াই। ইলাস্টিকসার্চ বা ক্যাসান্ড্রার উপর নির্ভরশীল ট্রেস স্টোরগুলির থেকে ভিন্ন, টেম্পো অবজেক্ট স্টোরেজে ট্রেস ডেটা সংরক্ষণ করে, যা এটিকে স্কেলে সাশ্রয়ী করে তোলে। এটি গ্রাফানার সাথে নেটিভভাবে একত্রিত হয় যাতে প্রকৌশলীরা একটি প্রোমিথিউস মেট্রিক বা একটি লোকি লগ লাইন থেকে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ট্রেসে যেতে পারেন।

এই টেমপ্লেটটি টেম্পোকে গ্রাফানা অ্যালয়ের সাথে ওপেনটেলিমেট্রি কালেক্টর হিসাবে, মেট্রিক্সের জন্য প্রোমিথিউস এবং ভিজ্যুয়ালাইজেশন লেয়ার হিসাবে গ্রাফানা — আপনাকে একটি স্ব-সম্পূর্ণ ডিস্ট্রিবিউটেড ট্রেসিং স্ট্যাক দেয় যা আপনি আপনার ভিপিএস-এ সম্পূর্ণরূপে মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

শুরু করুন
{name} দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

Grafana Tempo-এর মূল ফিচারগুলো

OpenTelemetry নেটিভ

OTLP gRPC এবং HTTP, Jaeger, এবং Zipkin প্রোটোকলগুলির মাধ্যমে ট্রেস গ্রহণ করে যাতে যেকোনো ইনস্ট্রুমেন্টেড অ্যাপ্লিকেশন ভেন্ডর-নির্দিষ্ট SDKs ছাড়াই ডেটা পাঠাতে পারে।

ট্রেস থেকে মেট্রিক্স

মেট্রিক্স জেনারেটরের মাধ্যমে স্প্যান ডেটা থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে RED মেট্রিক (হার, ত্রুটি, সময়কাল) তৈরি করে, যা অতিরিক্ত ইনস্ট্রুমেন্টেশন ছাড়াই প্রোমিথিউসকে পরিষেবা-স্তরের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পূর্ণ করে।

Grafana একীকরণ

পূর্ব-কনফিগার করা গ্রাফানা ডেটাসোর্স আপনাকে যেকোনো মেট্রিক বা লগ লাইন থেকে এক ক্লিকে সংশ্লিষ্ট ট্রেসে লাফিয়ে যেতে দেয়, যা মূল কারণ বিশ্লেষণকে ত্বরান্বিত করে।

TraceQL কোয়েরি ভাষা

একটি উদ্দেশ্য-নির্মিত কোয়েরি ভাষা আপনাকে পরিষেবা, সময়কাল, ত্রুটির অবস্থা এবং স্প্যান অ্যাট্রিবিউট দ্বারা ট্রেসগুলি ফিল্টার এবং একত্রিত করতে দেয় এমন নির্ভুলতার সাথে যা অ্যাড-হক অনুসন্ধান মেলাতে পারে না।

খরচ-কার্যকরী স্টোরেজ

Elasticsearch বা Cassandra-এর প্রয়োজন ছাড়াই স্থানীয় ডিস্কে ট্রেস ডেটা সংরক্ষণ করে, পরিকাঠামোকে সহজ এবং পরিচালন ব্যয় অনুমানযোগ্য রাখে।

সার্ভিস গ্রাফ ভিজ্যুয়ালাইজেশন

ট্রেস ডেটা থেকে পরিষেবা নির্ভরতা মানচিত্র তৈরি করে এবং সেগুলিকে গ্রাফানাতে রেন্ডার করে, যা দলগুলিকে আন্তঃ-পরিষেবা যোগাযোগ এবং লেটেন্সির একটি সর্বদা-বর্তমান দৃশ্য প্রদান করে।

কেন Hostinger-এ Grafana Tempo রান করবেন

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

লোডিং স্পিড বাড়াতে আপনার অডিয়েন্সের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন বেছে নিন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।
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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।

Omkar
Omkar

আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।

Herriman
Herriman

Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি রিস্ক-ফ্রি ট্রাই করুন। বিস্তারিত জানতে আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।

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