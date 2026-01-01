এক ক্লিকে MindsDB স্থাপন করুন।
এআই প্ল্যাটফর্ম, যার সাহায্যে আপনি স্ট্যান্ডার্ড SQL ব্যবহার করে আপনার ডেটাবেস থেকে মেশিন লার্নিং মডেল তৈরি ও কোয়েরি করতে পারবেন।
MindsDB-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
MindsDB দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
MindsDB হলো একটি ওপেন-সোর্স এআই প্ল্যাটফর্ম, যা SQL-এর মাধ্যমে মেশিন লার্নিং সরাসরি আপনার বিদ্যমান ডেটাবেস ইনফ্রাস্ট্রাকচারে নিয়ে আসে। আলাদা ML পাইপলাইন তৈরি করার পরিবর্তে, আপনি আপনার PostgreSQL, MySQL, বা MongoDB ডেটার বিরুদ্ধে স্ট্যান্ডার্ড SQL সিনট্যাক্স ব্যবহার করে প্রেডিক্টিভ মডেল তৈরি, প্রশিক্ষণ এবং কোয়েরি করতে পারেন। এটি AutoML, টাইম-সিরিজ ফোরকাস্টিং, ক্লাসিফিকেশন এবং OpenAI, Hugging Face, ও অন্যান্য AI প্রোভাইডারদের সাথে ইন্টিগ্রেশন সমর্থন করে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ MindsDB ডিপ্লয় করা আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যে ট্রেনিং ডেটা এবং মডেল আর্টিফ্যাক্ট রাখে, মডেল প্রশিক্ষণের জন্য ডেডিকেটেড রিসোর্স সরবরাহ করে এবং প্রতি-প্রেডিকশনের ক্লাউড খরচ দূর করে — যা ডেটা টিমগুলির জন্য একটি অনুমানযোগ্য নির্দিষ্ট খরচে AI অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলে।
MindsDB-এর মূল ফিচারগুলো
SQL-ভিত্তিক ML
স্ট্যান্ডার্ড SQL ব্যবহার করে মেশিন লার্নিং মডেল তৈরি করুন এবং কোয়েরি করুন — কোনো পাইথন ফ্রেমওয়ার্ক বা আলাদা ML পাইপলাইন প্রয়োজন নেই।
AutoML ইঞ্জিন
স্বয়ংক্রিয় ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মডেল নির্বাচন নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণীমূলক মডেল স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা হ্রাস করে।
একাধিক ডাটাবেস সাপোর্ট
PostgreSQL, MySQL, MongoDB, এবং আরও অনেক কিছুর সাথে সংযোগ করুন যাতে আপনার বিদ্যমান উৎপাদন ডেটার উপর সরাসরি মডেল প্রশিক্ষণ দিতে পারেন।
AI মডেল ইন্টিগ্রেশন
OpenAI, Hugging Face, এবং অন্যান্য প্রদানকারীদের একত্রিত করুন যাতে SQL এর মাধ্যমে GPT-চালিত NLP এবং কাস্টম AI ক্ষমতা যোগ করা যায়।
সময়-সিরিজ পূর্বাভাস
বিশেষায়িত ML জ্ঞান ছাড়াই চাহিদা পূর্বাভাস, অস্বাভাবিকতা সনাক্তকরণ এবং মজুদ পূর্বাভাস মডেল তৈরি করুন।
কেন Hostinger-এ MindsDB রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।