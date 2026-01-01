এক ক্লিকে Open Dronelog স্থাপন করুন।
ডিজেআই এবং লিচি ড্রোন ফ্লাইট লগগুলির জন্য একটি স্ব-হোস্টেড বিশ্লেষক, যা 3D ম্যাপ, টেলিমেট্রি চার্ট এবং মুদ্রণযোগ্য ফ্লাইট রিপোর্ট সহ।
Open Dronelog-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Open Dronelog দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ওপেন ড্রোনলগ হল একটি ওপেন-সোর্স ড্রোন ফ্লাইট লগ অ্যানালাইজার যা DJI, Litchi, এবং Airdata এক্সপোর্টগুলিকে একটি স্থানীয় DuckDB ডেটাবেসে আমদানি করে এবং একটি ইন্টারেক্টিভ ওয়েব ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে সেগুলিকে প্রকাশ করে। ক্লাউড পরিষেবাগুলির বিপরীতে যা আপনার ফ্লাইটের ইতিহাসকে সাবস্ক্রিপশন বা আপলোড সীমার আড়ালে আটকে রাখে, প্রতিটি ফ্লাইট, ব্যাটারি সিরিয়াল এবং টেলিমেট্রি নমুনা আপনার নিজের সার্ভারে থাকে, এবং খুব বড় ডেটাসেটের জন্য স্বয়ংক্রিয় ডাউনস্যাম্পলিং সহ বিশ্লেষণগুলি স্থানীয়ভাবে চলে।
আপনার VPS-এ ওপেন ড্রোনলগ স্ব-হোস্ট করা ব্যক্তিগতভাবে শনাক্তযোগ্য ফ্লাইটের পথ, ড্রোনের সিরিয়াল নম্বর এবং ব্যাটারির ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে। আপনি একটি মাউন্ট করা ফোল্ডার থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লগ সিঙ্ক করতে পারেন, কর্তৃপক্ষের জন্য মুদ্রণযোগ্য A4 রেগুলেশন রিপোর্ট তৈরি করতে পারেন, এবং প্রতি-পাইলট ফি ছাড়াই একটি সম্পূর্ণ ড্রোন দলের মধ্যে একটি একক ইনস্ট্যান্স শেয়ার করতে পারেন।
Open Dronelog-এর মূল ফিচারগুলো
বহু-ফরম্যাট লগ আমদানি
স্বয়ংক্রিয় ইউনিট সনাক্তকরণ, স্মার্ট ডিডুপ্লিকেশন, এবং ঐচ্ছিক তৃতীয় পক্ষের পার্সার প্লাগইন সহ DJI .txt, লিচি CSV, এবং এয়ারডেটা এক্সপোর্ট আমদানি করুন।
ইন্টারেক্টিভ ফ্লাইট ম্যাপ
নির্বাচনযোগ্য স্যাটেলাইট, টপোগ্রাফিক, বা ওপেনস্ট্রিটম্যাপ স্তর, পরিবর্তনশীল গতি নিয়ন্ত্রণ এবং লাইভ আরসি স্টিক ভিজ্যুয়ালাইজেশন সহ একটি 3D মানচিত্রে ফ্লাইটগুলি পুনরায় চালান।
টেলিমেট্রি চার্ট
প্রতিটি ফ্লাইটের জন্য উচ্চতা, গতি, ব্যাটারি সেলের ভোল্টেজ, অ্যাটিটিউড, আরসি সিগন্যাল, জিপিএস এবং বাড়ি থেকে দূরত্বের সিঙ্ক্রোনাইজড ড্র্যাগ-টু-জুম চার্ট।
ব্যাটারির স্বাস্থ্য ট্র্যাকিং
প্রতি-ব্যাটারি সাইকেল গণনা, সম্পূর্ণ চার্জ ধারণক্ষমতার ইতিহাস, এবং ব্যবহারের মিনিটের প্রবণতা আপনাকে একটি ব্যাটারি উড়ন্ত অবস্থায় ব্যর্থ হওয়ার আগে অবনতি চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।
মুদ্রণযোগ্য ফ্লাইট রিপোর্ট
কর্তৃপক্ষের জন্য সরাসরি PDF-এ প্রিন্ট করার জন্য নির্বাচনযোগ্য ফিল্ড গ্রুপ, আবহাওয়ার ডেটা এবং দিন-ভিত্তিক গ্রুপিং সহ কনফিগারযোগ্য A4 HTML রিপোর্ট তৈরি করুন।
স্থানীয় অগ্রাধিকার স্টোরেজ
সমস্ত ফ্লাইট একটি স্থানীয় DuckDB ডেটাবেসে থাকে, যেখানে CSV, JSON, GPX, এবং KML এক্সপোর্ট এবং সম্পূর্ণ ব্যাকআপ ও পুনরুদ্ধারের সুবিধা রয়েছে — কোনো ক্লাউড আপলোডের প্রয়োজন নেই।
কেন Hostinger-এ Open Dronelog রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
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আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।