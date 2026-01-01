এক ক্লিকে OpenSpeedTest স্থাপন করুন।
প্লাগইন বা তৃতীয় পক্ষের পরিষেবা ছাড়া সেল্ফ-হোস্টেড HTML5 নেটওয়ার্ক স্পিড টেস্ট যা ডাউনলোড, আপলোড, পিং এবং জিটার পরিমাপ করে।
OpenSpeedTest-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
OpenSpeedTest দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
OpenSpeedTest হলো একটি ফ্রি, ওপেন-সোর্স HTML5 স্পিড টেস্ট অ্যাপ্লিকেশন যা Flash, Java, বা কোনো ক্লায়েন্ট-সাইড সফটওয়্যার ছাড়াই সম্পূর্ণভাবে ব্রাউজারে রান করে। এটি ফোন, ট্যাবলেট, স্মার্ট টিভি এবং ডেস্কটপ কম্পিউটার সহ যেকোনো আধুনিক ওয়েব ব্রাউজার থেকে ডাউনলোড স্পিড, আপলোড স্পিড, পিং এবং জিটার সঠিকভাবে পরিমাপ করে।
আপনার VPS-এ OpenSpeedTest সেলফ-হোস্ট করা আপনাকে আপনার হোস্ট করা অ্যাপ্লিকেশনগুলির কাছাকাছি একটি ব্যক্তিগত, নিরপেক্ষ পরিমাপ এন্ডপয়েন্ট দেয়। ISP সম্পর্ক দ্বারা প্রভাবিত পাবলিক স্পিড টেস্ট পরিষেবাগুলির বিপরীতে, আপনার ইনস্ট্যান্স আপনার নিজস্ব সার্ভারে প্রকৃত পারফরম্যান্স পরিমাপ করে — যা নেটওয়ার্ক সমস্যা নির্ণয়, ISP স্পিড যাচাই এবং VPN সংযোগের বেঞ্চমার্কিংয়ের জন্য আদর্শ, কোনো ডেটা তৃতীয় পক্ষের সাথে শেয়ার না করেই।
OpenSpeedTest-এর মূল ফিচারগুলো
বিশুদ্ধ HTML5 বাস্তবায়ন
কোনো প্লাগইন, ফ্ল্যাশ, বা জাভা প্রয়োজন নেই — যেকোনো আধুনিক ব্রাউজারে, যেকোনো ডিভাইসে চলে, IE10 এবং নতুন সংস্করণ সহ।
সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক মেট্রিক্স
একটি একক টেস্ট রানে ডাউনলোড গতি, আপলোড গতি, পিং ল্যাটেন্সি এবং জিটার পরিমাপ করে।
হালকা এনজিআইএনএক্স সার্ভার
ন্যূনতম রিসোর্স ফুটপ্রিন্ট মানে OpenSpeedTest একই VPS-এ অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনের পাশাপাশি দক্ষতার সাথে চলে।
কোনো তৃতীয় পক্ষের ডেটা শেয়ারিং নেই
সমস্ত পরীক্ষার ডেটা আপনার সার্ভারে থাকে — কোনো গতির ফলাফল, আইপি ঠিকানা, বা ব্যবহারের পরিসংখ্যান বাহ্যিক পরিষেবাগুলিতে পাঠানো হয় না।
রেসপনসিভ ডিজাইন
ডেস্কটপ, ট্যাবলেট এবং মোবাইলে কাজ করে একটি পরিষ্কার ইন্টারফেস সহ, যা বিজ্ঞাপন এবং প্রিমিয়াম আপগ্রেড প্রম্পট থেকে মুক্ত।
কেন Hostinger-এ OpenSpeedTest রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।