এক ক্লিকে পাসওয়ার্ড পুশার স্থাপন করুন।
পাসওয়ার্ড, ফাইল এবং লিঙ্ক শেয়ার করার জন্য একটি ওপেন-সোর্স পরিষেবা, যা স্ব-ধ্বংসকারী URL-এর মাধ্যমে দেখার সংখ্যা বা সময় দ্বারা মেয়াদোত্তীর্ণ হয়।
Password Pusher-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Password Pusher দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
পাসওয়ার্ড পুশার একটি ওপেন-সোর্স অ্যাপ্লিকেশন যা প্লেইন টেক্সটে ইমেল বা মেসেজিং ক্রেডেনশিয়াল পাঠানোর বিপজ্জনক অভ্যাসকে প্রতিস্থাপন করে। সরাসরি গোপনীয় তথ্য পাঠানোর পরিবর্তে, আপনি একটি ওয়ান-টাইম URL তৈরি করেন যা একবার পেলোড সরবরাহ করে এবং তারপর দেখার সংখ্যা, অতিবাহিত সময় বা উভয়টির উপর ভিত্তি করে নিজেকে মুছে ফেলে। পাসওয়ার্ড, ফাইল, URL এবং QR কোড সবই সমর্থিত, এবং প্রতিটি পুশের জন্য প্রকাশ করার আগে একটি অতিরিক্ত পাসফ্রেজ প্রয়োজন হতে পারে।
আপনার নিজের VPS-এ পাসওয়ার্ড পুশার সেলফ-হোস্ট করা আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোর মধ্যে প্রতিটি গোপনীয় তথ্য রাখে — কোনো তৃতীয় পক্ষের SaaS আপনার শেয়ার করা ক্রেডেনশিয়াল পড়ে না, লগ করে না বা ধরে রাখে না, এবং সম্পূর্ণ অডিট ট্রেল ডেটার পাশাপাশি আপনার সার্ভারে থাকে।
Password Pusher-এর মূল ফিচারগুলো
স্ব-ধ্বংসকারী লিঙ্ক
এককালীন ইউআরএল একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ভিউ বা সময়সীমার পরে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়, তাই গোপনীয় তথ্য ইনবক্স থেকে পুনরায় পড়া বা ফাঁস করা যাবে না।
পাসফ্রেজ সুরক্ষা
লিঙ্কের উপরে একটি আলাদা পাসফ্রেজ যোগ করুন যাতে শুধুমাত্র একটি ইন্টারসেপ্ট করা URL গোপনীয়তা প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট না হয়।
ফাইল এবং QR কোড
পাসওয়ার্ড, ফাইল, ইউআরএল এবং কিউআর কোড একই নিরীক্ষিত ডেলিভারি ফ্লোর মাধ্যমে প্রতি-প্রকার মেয়াদোত্তীর্ণ নীতি সহ পাঠান।
সম্পূর্ণ অডিট লগিং
প্রতিটি পুশের জন্য তৈরি হওয়া, পুনরুদ্ধার এবং দর্শক পরিচিতি ট্র্যাক করুন, ড্যাশবোর্ডের জন্য ঐচ্ছিক অ্যাকাউন্ট এবং টু-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন সহ।
কাস্টম ব্র্যান্ডিং
অভ্যন্তরীণ দল বা গ্রাহক-মুখী স্থাপনার জন্য আপনার নিজস্ব শিরোনাম, ট্যাগলাইন, থিম এবং ফুটার দিয়ে UI-কে হোয়াইট-লেবেল করুন।
JSON API
ডকুমেন্টেড JSON API v2 এর মাধ্যমে স্ক্রিপ্ট, সিআই পাইপলাইন বা অভ্যন্তরীণ সরঞ্জামগুলিতে পাসওয়ার্ড শেয়ারিং একীভূত করুন।
কেন Hostinger-এ Password Pusher রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
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