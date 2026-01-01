এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে ArcadeDB ডিপ্লয় করুন।
উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন মাল্টি-মডেল ডেটাবেস যা গ্রাফ, ডকুমেন্ট, কী-ভ্যালু, টাইম সিরিজ এবং ভেক্টর ডেটাকে একটি ইঞ্জিনে সমর্থন করে।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
ArcadeDB দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
আর্কেডডিবি (ArcadeDB) হল একটি ওপেন-সোর্স মাল্টি-মডেল ডেটাবেস ইঞ্জিন যা বিভিন্ন ডেটা মডেল জুড়ে চরম পারফরম্যান্সের জন্য তৈরি করা হয়েছে। গ্রাফ, ডকুমেন্ট বা রিলেশনাল স্ট্রাকচারের মধ্যে থেকে বেছে নিতে বাধ্য করে এমন সিঙ্গেল-মডেল ডেটাবেসের বিপরীতে, আর্কেডডিবি সেগুলির সবকটিকেই নেটিভভাবে পরিচালনা করে — একটি একক ইঞ্জিনের মধ্যে গ্রাফ সম্পর্ক, ডকুমেন্ট কালেকশন, কী-ভ্যালু পেয়ার, টাইম সিরিজ, ভেক্টর এম্বেডিং এবং জিওস্পেশিয়াল ডেটা সম্পূর্ণ ACID কমপ্লায়েন্স সহ সংরক্ষণ ও কোয়েরি করে।
ওরিয়েন্টডিবি (OrientDB)-এর প্রতিষ্ঠাতা দ্বারা তৈরি, আর্কেডডিবি লো-লেভেল জাভাতে তৈরি করা হয়েছে যা ন্যূনতম গার্বেজ কালেকশনের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে, যা প্রতি সেকেন্ডে লক্ষ লক্ষ রেকর্ড অপারেশন সক্ষম করে। বিল্ট-ইন আর্কেডডিবি স্টুডিও (ArcadeDB Studio) ওয়েব ইন্টারফেস কোয়েরি এক্সিকিউশন, স্কিমা ম্যানেজমেন্ট এবং গ্রাফ ভিজ্যুয়ালাইজেশন সরবরাহ করে — স্থাপনার পরে কোনো আলাদা ক্লায়েন্ট টুলের প্রয়োজন হয় না।
ArcadeDB-এর মূল ফিচারগুলো
বহু-মডেল ডেটা ইঞ্জিন
টুল পরিবর্তন না করে অথবা আলাদা স্টোর সিঙ্ক না করে একটি একক ডেটাবেসের মধ্যে গ্রাফ, ডকুমেন্ট, কী-ভ্যালু, টাইম সিরিজ এবং ভেক্টর ডেটা সংরক্ষণ এবং কোয়েরি করুন।
সাতটি কোয়েরি ভাষা
SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB Query Language, PromQL, অথবা Redis প্রোটোকল ব্যবহার করে কোয়েরি করুন — আপনার ডেটা মডেলের সাথে মানানসই ভাষা ব্যবহার করুন।
ArcadeDB স্টুডিও
কোয়েরি চালানো, স্কিমা পরিচালনা, গ্রাফ ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজ করা এবং কোনো বাহ্যিক ক্লায়েন্ট টুলস ছাড়াই ডেটাবেস পরিচালনার জন্য অন্তর্নির্মিত ওয়েব ইন্টারফেস।
ভেক্টর সিমিলারিটি সার্চ
AI এবং মেশিন লার্নিং ওয়ার্কলোডের জন্য আপনার অপারেশনাল ডেটার পাশাপাশি নেটিভ ভেক্টর এম্বেডিং স্টোরেজ এবং সিমিলারিটি সার্চ।
বৃহৎ পরিসরে ACID
সম্পূর্ণ ACID-সম্মত লেনদেন, যা প্রতি সেকেন্ডে লক্ষ লক্ষ রেকর্ড প্রক্রিয়াকরণ করে, এমবেডেড রাস্পবেরি পাই স্থাপন থেকে শুরু করে মাল্টি-নোড ক্লাস্টার পর্যন্ত।
কেন Hostinger-এ ArcadeDB রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
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