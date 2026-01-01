এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে Neo4j স্থাপন করুন।
বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ওপেন-সোর্স গ্রাফ ডেটাবেস, যা বৃহৎ পরিসরে গভীরভাবে সংযুক্ত ডেটা সংরক্ষণ এবং কোয়েরি করার জন্য তৈরি।
Neo4j-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Neo4j দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Neo4j হল বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত গ্রাফ ডেটাবেস, যা সারি এবং টেবিলের পরিবর্তে নোড এবং সম্পর্ক হিসাবে ডেটা সংরক্ষণ করে। এই নেটিভ গ্রাফ মডেলটি সংযোগগুলি অতিক্রম করতে এটিকে অত্যন্ত দ্রুত করে তোলে — আপনি দুজন ব্যক্তির মধ্যে সবচেয়ে ছোট পথ খুঁজছেন, জালিয়াতি চক্র সনাক্ত করছেন, অথবা পণ্যের সুপারিশ তৈরি করছেন — ব্যয়বহুল জয়েন ছাড়াই যা সংযুক্ত ডেটা সমস্যাগুলিতে রিলেশনাল ডেটাবেসগুলিকে ধীর করে দেয়।
আপনার নিজের VPS-এ Neo4j স্ব-হোস্ট করা আপনাকে আপনার ডেটা মডেল, মেমরি কনফিগারেশন এবং অ্যাক্সেস অনুমতির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়। আপনি প্রতি-কোয়েরি ক্লাউড ফি এড়াতে পারেন যখন সংবেদনশীল সম্পর্ক ডেটা — যেমন ব্যবহারকারী নেটওয়ার্ক, লেনদেন গ্রাফ এবং সাংগঠনিক অনুক্রম — সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে রাখেন।
Neo4j-এর মূল ফিচারগুলো
নেটিভ গ্রাফ স্টোরেজ
ডেটা ফিজিক্যালি নোড এবং রিলেশনশিপ হিসাবে সংরক্ষণ করা হয়, তাই গ্রাফ ট্রাভার্সাল মোট ডেটাসেটের আকার নির্বিশেষে ধ্রুবক সময়ে এক্সিকিউট হয় — যা রিলেশনাল ডেটাবেস মেলাতে পারে না।
সাইফার কোয়েরি ভাষা
সাইফার হল একটি অভিব্যক্তিপূর্ণ, প্যাটার্ন-ম্যাচিং কোয়েরি ভাষা যা গ্রাফের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে, যা আপনাকে একটি পঠনযোগ্য, SQL-সদৃশ সিনট্যাক্সে জটিল সম্পর্কযুক্ত কোয়েরি বর্ণনা করতে সাহায্য করে।
বিল্ট-ইন ব্রাউজার UI
Neo4j Browser কোয়েরি লেখা, আপনার গ্রাফ অন্বেষণ এবং ইন্টারেক্টিভ নোড-রিলেশনশিপ ডায়াগ্রাম হিসাবে ফলাফল রেন্ডার করার জন্য একটি ইন্টারেক্টিভ ভিজ্যুয়াল ইন্টারফেস সরবরাহ করে।
ACID লেনদেন
সম্পূর্ণ ACID সম্মতি ডেটা সামঞ্জস্যতা এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে, যা Neo4j-কে উৎপাদন কাজের জন্য উপযুক্ত করে তোলে যেখানে সঠিকতা অনস্বীকার্য।
REST & Bolt APIs
বোল্ট বাইনারি প্রোটোকল এবং HTTP REST API যেকোনো অ্যাপ্লিকেশনকে Neo4j-এর সাথে সংযোগ করতে দেয় Python, Java, JavaScript, Go, .NET এবং আরও অনেক কিছুর জন্য উপলব্ধ অফিসিয়াল ড্রাইভার ব্যবহার করে।
গ্রাফ অ্যালগরিদম
গ্রাফ ডেটা সায়েন্স লাইব্রেরি ৬৫+ অ্যালগরিদম সরবরাহ করে — পেজর্যাঙ্ক, কমিউনিটি ডিটেকশন, পাথফাইন্ডিং — যা ডেটা এক্সপোর্ট না করেই আপনার গ্রাফে সরাসরি চলে।
কেন Hostinger-এ Neo4j রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
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কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।