এক ক্লিকে ওলামা স্থাপন করুন।
আপনার নিজস্ব ভিপিএস-এ ওপেন-সোর্স বৃহৎ ভাষার মডেল চালান, কোনো এপিআই খরচ ছাড়াই এবং সম্পূর্ণ ডেটা গোপনীয়তা সহ।
Ollama-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Ollama দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Ollama হল স্থানীয়ভাবে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল চালানোর জন্য শীর্ষস্থানীয় ওপেন-সোর্স ফ্রেমওয়ার্ক, যা Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek এবং আরও ১০০+ মডেলকে কোনো ক্লাউড নির্ভরতা ছাড়াই সমর্থন করে। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মডেল কোয়ান্টাইজেশন, GPU অ্যাক্সিলারেশন এবং মেমরি ম্যানেজমেন্ট পরিচালনা করে, একটি REST API উন্মুক্ত করে যা OpenAI ফরম্যাটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যাতে বিদ্যমান টুল এবং ইন্টিগ্রেশনগুলি কোনো পরিবর্তন ছাড়াই কাজ করে।
আপনার VPS-এ Ollama স্ব-হোস্ট করা প্রতি-টোকেন খরচ দূর করে, রেট লিমিট সরিয়ে দেয় এবং নিশ্চিত করে যে প্রতিটি প্রম্পট ও প্রতিক্রিয়া আপনার নিজস্ব অবকাঠামোতে থাকে। এটি AI-চালিত অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা দলগুলির জন্য অথবা যারা ব্যক্তিগত, সর্বদা-সক্রিয় ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল ইনফারেন্স প্রয়োজন তাদের জন্য আদর্শ ব্যাকএন্ড।
Ollama-এর মূল ফিচারগুলো
১০০+ উন্মুক্ত মডেল
একটি মাত্র কমান্ড দিয়ে Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1, এবং আরও ডজনখানেক পুল করুন ও চালান।
OpenAI-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ API
ড্রপ-ইন REST API বিদ্যমান টুলস, SDK এবং ইন্টিগ্রেশনগুলিকে কোড পরিবর্তন ছাড়াই Ollama-এর সাথে সংযুক্ত হতে দেয়।
GPU ত্বরণ
স্বয়ংক্রিয় NVIDIA CUDA এবং Apple Metal সমর্থন শুধুমাত্র CPU-ভিত্তিক সেটআপের তুলনায় ইনফারেন্সকে উল্লেখযোগ্যভাবে দ্রুত করে তোলে।
মাল্টিমোডাল সাপোর্ট
একই কথোপকথনে ছবি এবং লেখা উভয়ই প্রক্রিয়া করতে LLaVA-এর মতো ভিশন মডেল চালান।
কাস্টম মডেলফাইল
Modelfiles ব্যবহার করে সিস্টেম প্রম্পট, তাপমাত্রা সেটিংস এবং কাস্টম প্যারামিটার সহ উপযোগী মডেল তৈরি করুন।
কেন Hostinger-এ Ollama রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।