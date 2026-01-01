এক ক্লিকে REDAXO স্থাপন।
নমনীয় ওপেন-সোর্স পিএইচপি সিএমএস যা ডেভেলপারদের সাধারণ সাইট এবং জটিল পোর্টাল উভয়ের জন্য ওয়েবসাইট আউটপুট কোডের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়।
REDAXO-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
REDAXO দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
REDAXO হল একটি ওপেন-সোর্স পিএইচপি কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যা ২০০৪ সাল থেকে তৈরি করা হয়েছে এবং এটি ডেভেলপারদের ওয়েবসাইটের আউটপুটের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়। নির্দিষ্ট এইচটিএমএল কাঠামো প্রয়োগকারী মতামত-ভিত্তিক সিএমএসগুলির বিপরীতে, REDAXO আপনাকে কাস্টম মডিউল তৈরি করতে দেয় যা কন্টেন্ট কীভাবে ইনপুট এবং রেন্ডার করা হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করে — ন্যূনতম ল্যান্ডিং পেজ থেকে শুরু করে বড় বহু-ভাষা পোর্টাল পর্যন্ত।
আপনার নিজের ভিএসপি-তে REDAXO হোস্ট করার অর্থ হল প্ল্যাটফর্ম ফি বা বিক্রেতার সীমাবদ্ধতা ছাড়াই আপনি আপনার কন্টেন্ট, ডেটা এবং কাস্টমাইজেশনের মালিক। এই টেমপ্লেটটি REDAXO-কে MariaDB 10.11 এর সাথে যুক্ত করে এবং প্রথম স্টার্টে সিএমএস স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইনস্টল করে, যাতে আপনি অ্যাডমিন প্যানেলে লগ ইন করে অবিলম্বে তৈরি করা শুরু করতে পারেন।
REDAXO-এর মূল ফিচারগুলো
কাস্টম কন্টেন্ট মডিউল
পুনরায় ব্যবহারযোগ্য কন্টেন্ট মডিউল তৈরি করুন যা সম্পাদকরা কীভাবে ডেটা ইনপুট করে এবং সেই ডেটা HTML-এ কীভাবে রেন্ডার হয় তা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে — কোনো ফ্রেমওয়ার্ক লক-ইন নেই।
সম্পূর্ণ আউটপুট নিয়ন্ত্রণ
REDAXO আপনার মার্কআপের উপর কোনো কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা আরোপ করে না, যা ডেভেলপারদের প্রতিটি প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত পরিষ্কার, অর্থপূর্ণ HTML তৈরি করতে দেয়।
একাধিক ভাষার সাপোর্ট
বিল্ট-ইন ক্ল্যাং সমর্থন সহ একাধিক ভাষায় বিষয়বস্তু পরিচালনা করুন, যা REDAXO-কে আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক ওয়েবসাইটগুলির জন্য একটি স্বাভাবিক পছন্দ করে তোলে।
অ্যাডঅন ইকোসিস্টেম
মিডিয়া ব্যবস্থাপনা, এসইও, ফর্ম, প্রমাণীকরণ এবং আরও অনেক কিছু কভার করে এমন কমিউনিটি অ্যাডঅনগুলির একটি সমৃদ্ধ ইকোসিস্টেমের মাধ্যমে REDAXO-কে প্রসারিত করুন।
নমনীয় টেমপ্লেট সিস্টেম
পিএইচপি-তে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য পৃষ্ঠার টেমপ্লেট এবং লেআউট সংজ্ঞায়িত করুন, যা ফ্রন্ট-এন্ড ডেভেলপারদের তাদের পছন্দ মতো প্রকল্পগুলি কাঠামোবদ্ধ করার স্বাধীনতা দেয়।
কেন Hostinger-এ REDAXO রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।