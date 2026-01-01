এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে bewCloud স্থাপন করুন।
ব্যক্তিগত ফাইল সিঙ্ক, CalDAV, এবং CardDAV সমর্থনের জন্য হালকা ওজনের স্ব-হোস্টেড ক্লাউড স্টোরেজ প্ল্যাটফর্ম।
bewCloud-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
bewCloud দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
bewCloud হলো TypeScript এবং Deno দিয়ে তৈরি একটি হালকা, ওপেন-সোর্স ক্লাউড স্টোরেজ প্ল্যাটফর্ম। এটি আপনাকে ব্যক্তিগত ফাইল স্টোরেজ এবং ডিভাইস জুড়ে সিঙ্ক করার সুবিধা দেয়, সাথে ক্যালেন্ডার ও কন্ট্যাক্টের জন্য বিল্ট-ইন CalDAV এবং CardDAV সামঞ্জস্যতাও রয়েছে — সবকিছু আপনার নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচারে চলে।
ভারী ক্লাউড স্যুটগুলির বিপরীতে, bewCloud ইচ্ছাকৃতভাবে ন্যূনতম: দ্রুত ডেপ্লয় করা যায়, রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ এবং ফাইল অ্যাক্সেস ও ব্যক্তিগত ডেটা সিঙ্কের মূল ব্যবহারগুলিতে মনোনিবেশ করে। সেল্ফ-হোস্টিং আপনার ফাইল, ক্যালেন্ডার এবং কন্ট্যাক্টগুলিকে ব্যক্তিগত ও আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখে, যেখানে কোনো তৃতীয় পক্ষের দ্বারা আরোপিত সাবস্ক্রিপশন ফি বা স্টোরেজ সীমা থাকে না।
bewCloud-এর মূল ফিচারগুলো
ব্যক্তিগত ফাইল স্টোরেজ
তৃতীয় পক্ষের ক্লাউড প্রদানকারীদের উপর নির্ভর না করে একটি পরিষ্কার ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে যেকোনো ডিভাইস থেকে আপনার ফাইলগুলি সংরক্ষণ করুন এবং অ্যাক্সেস করুন।
CalDAV/CardDAV সিঙ্ক
যেকোনো CalDAV বা CardDAV ক্লায়েন্টের সাথে ক্যালেন্ডার এবং পরিচিতি সিঙ্ক করুন, যার মধ্যে iOS, Android এবং ডেস্কটপ অ্যাপ রয়েছে।
ব্যবহারকারী ব্যবস্থাপনা
বিল্ট-ইন অ্যাডমিন নিয়ন্ত্রণগুলি আপনাকে অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করতে, সাইনআপ নীতিগুলি কনফিগার করতে এবং কে আপনার ইনস্ট্যান্সে অ্যাক্সেস করতে পারবে তা নিয়ন্ত্রণ করতে দেয়।
মাল্টি-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন
পাসওয়ার্ডের বাইরে নিরাপত্তার একটি অতিরিক্ত স্তরের জন্য TOTP, পাসকি বা ইমেল-ভিত্তিক 2FA ব্যবহার করে অ্যাকাউন্ট সুরক্ষিত রাখুন।
SSO একীকরণ
ঐচ্ছিক OIDC সমর্থন আপনাকে আপনার পরিকাঠামো জুড়ে একক সাইন-অনের জন্য একটি বিদ্যমান পরিচয় প্রদানকারীর সাথে সংযোগ করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ bewCloud রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।