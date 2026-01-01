এক ক্লিকে কিক্লোক স্থাপন করুন।
SSO, OAuth2 এবং SAML সাপোর্ট সহ এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড ওপেন-সোর্স আইডেন্টিটি অ্যান্ড অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্ট।
Keycloak-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Keycloak দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Keycloak হলো Red Hat দ্বারা ডেভেলপ করা এবং CNCF-এ গৃহীত একটি পরীক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য ওপেন-সোর্স আইডেন্টিটি অ্যান্ড অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম। এটি সিঙ্গেল সাইন-অন, মাল্টি-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন, সোশ্যাল লগইন, LDAP/Active Directory ফেডারেশন এবং রোল-বেসড অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সমর্থন করে — যা আপনার ডিপ্লয় করা প্রতিটি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কাস্টম অথেন্টিকেশন সিস্টেম তৈরির প্রয়োজনীয়তা দূর করে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ Keycloak সেলফ-হোস্ট করা আপনাকে সংবেদনশীল ইউজার ক্রেডেনশিয়াল এবং সেশন ডেটার সম্পূর্ণ মালিকানা দেয়, ক্লাউড IAM সার্ভিসগুলোর প্রতি-ইউজার প্রাইসিং এড়িয়ে। এই ডিপ্লয়মেন্ট প্রোডাকশন-গ্রেড পারসিস্টেন্সের জন্য PostgreSQL ব্যবহার করে, যা এটিকে প্রথম দিন থেকেই বাস্তব ওয়ার্কলোড সুরক্ষিত করার জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
Keycloak-এর মূল ফিচারগুলো
একক সাইন-অন
ব্যবহারকারীদের একবার প্রমাণীকরণ করতে দিন এবং শংসাপত্র পুনরায় প্রবেশ না করেই সমস্ত সংযুক্ত অ্যাপ্লিকেশন অ্যাক্সেস করতে দিন, যা ঘর্ষণ হ্রাস করে এবং নিরাপত্তা অবস্থান উন্নত করে।
মাল্টি-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন
আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলি পরিবর্তন না করেই যেকোনো লগইন ফ্লোতে ওটিপি, ওয়েবঅথেন এবং কাস্টম অথেন্টিকেটর যোগ করুন।
পরিচয় ব্রোকিং
আপনার ব্যবহারকারী ডেটাবেসকে কেন্দ্রীয় রেখে Google, GitHub, Azure AD, অথবা যেকোনো OIDC/SAML প্রদানকারীর কাছে প্রমাণীকরণ অর্পণ করুন।
ব্যবহারকারী ফেডারেশন
বিদ্যমান LDAP বা Active Directory সার্ভার থেকে ডিরেক্টরি স্থানান্তরিত না করেই ব্যবহারকারীদের সিঙ্ক করুন এবং প্রমাণীকরণ করুন।
বিস্তারিত অনুমোদন
মাল্টি-টেন্যান্ট স্থাপনার জন্য একাধিক বিচ্ছিন্ন রিয়েলম জুড়ে ভূমিকা, গ্রুপ এবং রিসোর্স-স্তরের অনুমতি সংজ্ঞায়িত করুন।
কেন Hostinger-এ Keycloak রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।