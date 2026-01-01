এক ক্লিকে Karakeep ডিপ্লয় করুন।
লিঙ্ক, নোট এবং পিডিএফ-এর জন্য এআই-চালিত ট্যাগিং, পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান এবং পৃষ্ঠা সংরক্ষণাগার সহ একটি স্ব-হোস্টেড বুকমার্ক ম্যানেজার।
Karakeep-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Karakeep দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Karakeep হলো একটি আধুনিক, সেলফ-হোস্টেড বুকমার্ক ম্যানেজার যা ব্যাপক তথ্য সংরক্ষণের জন্য তৈরি করা হয়েছে। URL সেভ করার বাইরেও, এটি স্বয়ংক্রিয় মেটাডেটা এক্সট্র্যাকশন সহ নোট, ইমেজ, PDF এবং সম্পূর্ণ পেজের কন্টেন্ট ক্যাপচার করে। AI-চালিত ট্যাগিং এবং সামারাইজেশন — OpenAI বা স্থানীয় Ollama মডেলের মাধ্যমে — আপনার সংগ্রহকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গুছিয়ে রাখে, যখন Meilisearch-চালিত ফুল-টেক্সট সার্চ হাজার হাজার সেভ করা আইটেম থেকেও তাৎক্ষণিক পুনরুদ্ধার সম্ভব করে তোলে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ Karakeep সেলফ-হোস্ট করলে আপনার ব্রাউজিং হিস্টরি এবং সেভ করা কন্টেন্ট সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত থাকে। এখানে কোনো প্রতি-বুকমার্ক ফি, কোনো স্টোরেজ কোটা এবং আপনার ডেটাতে কোনো তৃতীয় পক্ষের অ্যাক্সেস নেই। Chrome এবং Firefox-এর জন্য ব্রাউজার এক্সটেনশন এবং iOS ও Android-এর জন্য মোবাইল অ্যাপগুলো আপনার সমস্ত ডিভাইসে সবকিছু সিঙ্কে রাখে।
Karakeep-এর মূল ফিচারগুলো
এআই-চালিত ট্যাগিং
OpenAI বা স্থানীয়ভাবে চলমান ওলামা মডেল ব্যবহার করে সংরক্ষিত আইটেমগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্যাগ করুন এবং সারাংশ তৈরি করুন — কোনো ম্যানুয়াল সংগঠনের প্রয়োজন নেই।
ফুল-টেক্সট সার্চ
Meilisearch আপনার সংগ্রহে থাকা সমস্ত সংরক্ষিত বিষয়বস্তু, আর্কাইভ করা পৃষ্ঠা এবং পিডিএফ সহ, সূচীভুক্ত করে, যাতে আপনি মিলিসেকেন্ডের মধ্যে যেকোনো কিছু খুঁজে পেতে পারেন।
পৃষ্ঠা সংরক্ষণাগার & ওসিআর
মূল উৎসগুলি অদৃশ্য হয়ে গেলেও সম্পূর্ণ পৃষ্ঠার বিষয়বস্তু সংরক্ষণ করুন, এবং বিল্ট-ইন OCR ব্যবহার করে ছবি থেকে অনুসন্ধানযোগ্য পাঠ্য বের করুন।
ব্রাউজার ও মোবাইল সিঙ্ক
ক্রোম বা ফায়ারফক্স এক্সটেনশন থেকে এক ক্লিকে বুকমার্ক সংরক্ষণ করুন এবং স্বয়ংক্রিয় সিঙ্ক সহ আইওএস ও অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ থেকে আপনার সম্পূর্ণ সংগ্রহ অ্যাক্সেস করুন।
আরএসএস ফিড ইমপোর্ট
RSS ফিড থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কন্টেন্ট সুসংগঠিত সংগ্রহে আমদানি করুন, ম্যানুয়াল সেভ করা ছাড়াই আপনার নলেজ বেসকে আপ-টু-ডেট রেখে।
কেন Hostinger-এ Karakeep রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।