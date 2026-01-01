এক ক্লিকে খোঁজ ইনস্টলেশন।
ওপেন-সোর্স এআই সহকারী যা আপনার ডকুমেন্টগুলির সাথে চ্যাট করে, ওয়েব অনুসন্ধান করে এবং আপনার পছন্দের এআই মডেল ব্যবহার করে কোড চালায়।
Khoj-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Khoj দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
খোঁজ হলো একটি বিনামূল্যে, ওপেন-সোর্স এআই ব্যক্তিগত সহকারী যা আপনার নথি, নোট এবং ফাইলগুলির সাথে সংযুক্ত হয় এবং আপনাকে সে সম্পর্কে স্বাভাবিক ভাষায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে দেয়। এটি যেকোনো প্রধান এআই প্রদানকারীর সাথে কাজ করে — OpenAI, Anthropic, Google Gemini, অথবা একই VPS-এ চলমান একটি স্থানীয় Ollama ইনস্ট্যান্সের সাথে — এবং SearXNG এর মাধ্যমে রিয়েল-টাইম ওয়েব অনুসন্ধান এবং Terrarium এর মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন পাইথন কোড এক্সিকিউশনের মাধ্যমে এর উত্তরগুলিকে সমৃদ্ধ করে।
খোঁজ স্ব-হোস্টিং করার অর্থ হলো আপনার নথি, কথোপকথন এবং ক্যোয়ারী ইতিহাস আপনার নিজস্ব অবকাঠামোতে থাকে। আপনার ফাইলগুলি আপনি স্পষ্টভাবে কনফিগার করা এআই মডেল প্রদানকারী ছাড়া অন্য কোথাও পাঠানো হয় না, যা আপনাকে কোন ডেটা কার সাথে শেয়ার করা হবে তার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়।
Khoj-এর মূল ফিচারগুলো
ডকুমেন্ট-এর সাথে চ্যাট করুন
আপনার পিডিএফ, নোট এবং ফাইলগুলি সূচী করুন এবং প্রাকৃতিক ভাষায় সে সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন — খোঁজ আপনার নির্বাচিত এআই মডেল ব্যবহার করে প্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ এবং উত্তর পুনরুদ্ধার করে।
ওয়েব সার্চ ইন্টিগ্রেশন
বিল্ট-ইন SearXNG খোজকে ওয়েব থেকে বর্তমান তথ্য আনতে এবং সারসংক্ষেপ করতে সক্ষম করে, কোনো তৃতীয় পক্ষের সার্চ API-এর মাধ্যমে কোয়েরিগুলিকে রুট না করে।
কোড এক্সিকিউশন স্যান্ডবক্স
একটি বিচ্ছিন্ন টেরারিয়াম স্যান্ডবক্সে পাইথন কোড চালান যাতে খোঁজ একটি কথোপকথনের অংশ হিসাবে গণনা, ডেটা বিশ্লেষণ এবং স্ক্রিপ্টিং কাজ সম্পাদন করতে পারে।
যেকোনো AI মডেল প্রদানকারী
OpenAI, Anthropic, Google Gemini, অথবা একটি স্থানীয় Ollama ইনস্ট্যান্স সংযুক্ত করুন — Khoj-এর সাথে আপনার ইন্টারঅ্যাক্ট করার পদ্ধতি পরিবর্তন না করেই প্রদানকারী পরিবর্তন করুন।
ডিফল্টভাবেই গোপন
সমস্ত নথি, চ্যাট এবং এম্বেডিং আপনার ভিপিএস-এ থাকে — আপনি যে এআই মডেল প্রদানকারী কনফিগার করেন তার বাইরে কিছু শেয়ার করা হয় না।
কেন Hostinger-এ Khoj রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।