এক ক্লিকে Mongo Express স্থাপন করুন।
MongoDB-এর জন্য একটি ওয়েব-ভিত্তিক প্রশাসনিক ইন্টারফেস যা আপনাকে ব্রাউজারের মাধ্যমে ডেটাবেস ব্রাউজ, সম্পাদনা এবং পরিচালনা করতে দেয়।
Mongo Express-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Mongo Express দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Mongo Express হলো Node.js এবং Bootstrap 5 দিয়ে তৈরি MongoDB-এর জন্য একটি লাইটওয়েট, ওপেন-সোর্স ওয়েব UI। এটি আপনাকে একটি MongoDB ইনস্ট্যান্সের সাথে কানেক্ট করতে এবং তাৎক্ষণিকভাবে ডেটাবেস ব্রাউজ করা, কালেকশন এক্সপ্লোর করা, ডকুমেন্ট এডিট করা এবং কোয়েরি রান করা শুরু করতে দেয় — এই সবকিছু একটি ব্রাউজার ট্যাব থেকে করা যায়, কোনো লোকাল ডেটাবেস ক্লায়েন্টের প্রয়োজন হয় না। ইন্টারফেসটি ডেটাবেস, কালেকশন এবং স্বতন্ত্র ডকুমেন্ট জুড়ে সম্পূর্ণ CRUD অপারেশন হ্যান্ডেল করে এবং BSON ডেটা টাইপের সম্পূর্ণ রেঞ্জ সাপোর্ট করে, যাতে ডকুমেন্টগুলো সঠিকভাবে ডিসপ্লে ও এডিট করা যায়।
আপনার MongoDB ডেটাবেসের সাথে একটি VPS-এ Mongo Express সেলফ-হোস্ট করলে উভয় সার্ভিস একই প্রাইভেট নেটওয়ার্কে থাকে, ফলে আপনার ডেটাবেস পোর্ট ইন্টারনেটে কখনো এক্সপোজ হয় না, যখন অ্যাডমিন UI Traefik-এর মাধ্যমে HTTPS-এর উপর অ্যাক্সেসযোগ্য থাকে।
Mongo Express-এর মূল ফিচারগুলো
সম্পূর্ণ CRUD অপারেশন
কোনো শেল কমান্ড না লিখে একটি পরিষ্কার ব্রাউজার ইন্টারফেসের মাধ্যমে ডেটাবেস, কালেকশন এবং ডকুমেন্ট তৈরি করুন, পড়ুন, আপডেট করুন এবং মুছুন।
ইনলাইন ডকুমেন্ট এডিটর
UI-তে সরাসরি ডকুমেন্ট এডিট করুন সম্পূর্ণ BSON টাইপ সাপোর্ট সহ, যাতে ObjectId, Date, এবং NumberLong-এর মতো ভ্যালুগুলি সঠিকভাবে হ্যান্ডেল করা হয়।
সংগ্রহ আমদানি এবং রপ্তানি
মাইগ্রেশন, ব্যাকআপ বা পরিবেশের মধ্যে ডেটাসেট স্ন্যাপশট শেয়ার করার জন্য JSON ফরম্যাটে সংগ্রহ ডেটা আমদানি ও রপ্তানি করুন।
সূচী ব্যবস্থাপনা
ব্রাউজার না ছেড়েই ক্যোয়ারী কর্মক্ষমতা বুঝতে এবং অপ্টিমাইজ করতে যেকোনো সংগ্রহে সূচীগুলি দেখুন, তৈরি করুন এবং বাদ দিন।
GridFS ফাইল ব্যবস্থাপনা
MongoDB GridFS বালতিতে সরাসরি UI এর মাধ্যমে সংরক্ষিত বড় ফাইলগুলি ব্রাউজ এবং পরিচালনা করুন।
কেন Hostinger-এ Mongo Express রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।