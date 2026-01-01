এক ক্লিকে ড্যাশারের ইনস্টলেশন করুন।
বিশটিরও বেশি ব্যক্তিগত টরেন্ট ট্র্যাকারের আপলোড, ডাউনলোড এবং বাউন্টি পরিসংখ্যান ট্র্যাক করে এমন একটি স্ব-হোস্টেড ড্যাশবোর্ড।
Dasharr-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Dasharr দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ড্যাশার একটি ওপেন-সোর্স রাস্ট এবং ভ্যু ড্যাশবোর্ড যা বিশেষভাবে ব্যক্তিগত টরেন্ট ট্র্যাকারের ব্যবহারকারীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি পর্যায়ক্রমে আপনার সক্রিয় করা প্রতিটি ইনডেক্সারকে পোল করে, ইতিহাস পোস্টগ্রেএসকিউএল-এ সংরক্ষণ করে এবং আপলোড, ডাউনলোড, অনুপাত, বোনাস পয়েন্ট এবং বাউন্টির দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রকাশ করে যা ট্র্যাকারগুলি বর্তমান মান ছাড়া খুব কমই প্রকাশ করে।
আপনার ভিপিএস-এ ড্যাশার স্ব-হোস্ট করা আপনার প্রতিটি এপিআই কী এবং আপনার ট্র্যাকার অ্যাকাউন্টগুলির সম্পূর্ণ ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোতে রাখে, কোনো তৃতীয় পক্ষের পরিষেবার পরিবর্তে। পরিসংখ্যান প্রতি ছয় ঘণ্টা অন্তর ব্যাকগ্রাউন্ডে সংগ্রহ করা হয় যাতে আপনি আপনার সমস্ত ট্র্যাকারের আপলোড, স্বয়ংক্রিয় সরঞ্জাম এবং বাউন্টি খরচ একটি একক টাইমলাইনে সম্পর্কযুক্ত করতে পারেন।
Dasharr-এর মূল ফিচারগুলো
মাল্টি-ট্র্যাকার সমর্থন
বিশটিরও বেশি ব্যক্তিগত ট্র্যাকারের জন্য অন্তর্নির্মিত সংগ্রাহক, যার মধ্যে রয়েছে RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP, এবং আরও অনেক কিছু একটি একক ড্যাশবোর্ডের অধীনে।
দীর্ঘমেয়াদী ইতিহাস
প্রতিটি পোল পোস্টগ্রেএসকিউএল-এ সংরক্ষিত থাকে যাতে আপনি দেখতে পারেন কিভাবে আপলোড, অনুপাত এবং বোনাস পয়েন্টগুলি শুধুমাত্র বর্তমান স্ন্যাপশটের পরিবর্তে সপ্তাহ এবং মাস ধরে বিকশিত হয়।
শিডিউলড সংগ্রহ
পরিসংখ্যানগুলি প্রতি ছয় ঘন্টা অন্তর ব্যাকগ্রাউন্ডে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিফ্রেশ করা হয়, তাই ড্যাশবোর্ডটি ম্যানুয়াল সিঙ্ক্রোনাইজেশন ছাড়াই সর্বদা সাম্প্রতিক কার্যকলাপ প্রতিফলিত করে।
বাউন্টি পরিকল্পনা
বাউন্টি উপার্জন এবং ট্র্যাকার জুড়ে ব্যয় ট্র্যাক করুন যাতে যেকোনো নির্বাচিত সময়সীমার মধ্যে অনুরোধের জন্য কতটা বরাদ্দ করা যেতে পারে তা পরিকল্পনা করা যায়।
OpenAPI নথিভুক্ত
প্রতিটি এন্ডপয়েন্ট /swagger-ui/ এ একটি Swagger UI এর মাধ্যমে উন্মুক্ত করা হয় যাতে ডেটা কাস্টম স্ক্রিপ্ট, গ্রাফানা, বা অন্যান্য ড্যাশবোর্ড থেকে কোয়েরি করা যায়।
ডিজাইনগতভাবে প্রাইভেট
ট্র্যাকার এপিআই কী আপনার ভিপিএস (VPS) ছেড়ে যায় না — ব্যাকএন্ড প্রতিটি ইনডেক্সারের সাথে সরাসরি কথা বলে এবং আপনার নিজস্ব পোস্টগ্রেএসকিউএল (PostgreSQL) ডেটাবেসে প্রমাণপত্র সংরক্ষণ করে।
কেন Hostinger-এ Dasharr রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।