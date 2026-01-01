এক ক্লিকে মুডল স্থাপন করুন।
বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ওপেন-সোর্স লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, যা অনলাইন কোর্স, অ্যাসেসমেন্ট এবং প্রশিক্ষণের জন্য ৪৮৯ মিলিয়ন ব্যবহারকারীর দ্বারা বিশ্বস্ত।
Moodle-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Moodle দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Moodle হল বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ওপেন-সোর্স লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, যা ২৩৬টি দেশের ১,৫২,০০০+ সাইট জুড়ে ৪৮৯ মিলিয়ন ব্যবহারকারীর দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি শিক্ষাবিদ এবং প্রশিক্ষণ দলগুলির প্রয়োজনীয় সবকিছু সরবরাহ করে: কোর্স তৈরি, কুইজ এবং মূল্যায়ন, পিয়ার রিভিউ, আলোচনা ফোরাম, গ্রেড ব্যবস্থাপনা এবং মোবাইল অ্যাক্সেস — সবই একটি স্ব-হোস্টেড প্ল্যাটফর্মের অধীনে। WCAG 2.1 AA অ্যাক্সেসিবিলিটি কমপ্লায়েন্স এবং ২,০০০ এর বেশি প্লাগইন সহ, Moodle K-12 স্কুল থেকে কর্পোরেট প্রশিক্ষণ বিভাগ পর্যন্ত যেকোনো শেখার পরিবেশের সাথে খাপ খায়।
আপনার VPS-এ Moodle স্ব-হোস্ট করা প্রতি-ব্যবহারকারী লাইসেন্সিং ফি দূর করে এবং আপনাকে কোর্স কন্টেন্ট ও শিক্ষার্থীর ডেটার সম্পূর্ণ মালিকানা দেয়। আপনি কাস্টম প্লাগইন ইনস্টল করতে পারেন, ব্র্যান্ডেড থিম প্রয়োগ করতে পারেন এবং হোস্টেড LMS প্রদানকারীদের দ্বারা আরোপিত সীমাবদ্ধতা ছাড়াই বিদ্যমান প্রমাণীকরণ সিস্টেমগুলির সাথে একত্রিত করতে পারেন।
Moodle-এর মূল ফিচারগুলো
কোর্স বিল্ডার
একটি সমন্বিত এডিটরে ভিডিও, স্কর্ম প্যাকেজ, কুইজ, অ্যাসাইনমেন্ট এবং ইন্টারেক্টিভ কার্যকলাপের সমর্থন সহ ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ কোর্স সংগঠন।
মূল্যায়ন টুল
কুইজ, পিয়ার অ্যাসেসমেন্ট, রুব্রিক-ভিত্তিক গ্রেডিং এবং স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া প্রশিক্ষকদের শিক্ষার্থীর অগ্রগতি মূল্যায়ন ও ট্র্যাক করার জন্য নমনীয় উপায় দেয়।
সহযোগিতামূলক ফিচার
আলোচনা ফোরাম, চ্যাট রুম, উইকি এবং বিল্ট-ইন ভিডিও কনফারেন্সিং ইন্টিগ্রেশন যেকোনো স্কেলে সক্রিয় শিক্ষা এবং গোষ্ঠীগত মিথস্ক্রিয়া সহজ করে।
অ্যানালিটিক্স এবং রিপোর্টিং
কাস্টমাইজযোগ্য রিপোর্ট কোর্স সম্পন্নকরণ, কুইজের স্কোর এবং এনগেজমেন্ট মেট্রিক্স ট্র্যাক করে যাতে প্রশিক্ষকরা দুর্বল শিক্ষার্থীদের দ্রুত চিহ্নিত করতে পারেন।
প্লাগইন ইকোসিস্টেম
2,000টিরও বেশি প্লাগইন গ্যামিফিকেশন, তৃতীয় পক্ষের ইন্টিগ্রেশন, কাস্টম কার্যকলাপের ধরন এবং বিশেষায়িত মূল্যায়ন বিন্যাস সহ মুডলকে প্রসারিত করে।
কেন Hostinger-এ Moodle রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।