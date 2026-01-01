এক ক্লিকে বেজেল এজেন্ট স্থাপন করুন।
লাইটওয়েট মনিটরিং এজেন্ট যা আপনার Beszel হাবের জন্য সার্ভার এবং কন্টেইনার মেট্রিক্স সংগ্রহ করে।
Beszel Agent-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Beszel Agent দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Beszel Agent হলো Beszel মনিটরিং প্ল্যাটফর্মের ডেটা-সংগ্রহকারী কম্পোনেন্ট। আপনার পর্যবেক্ষণ করতে চাওয়া প্রতিটি সার্ভারে ইনস্টল করা হলে, এটি CPU, মেমোরি, ডিস্ক এবং নেটওয়ার্ক মেট্রিক্সের পাশাপাশি Docker কন্টেইনার স্ট্যাটিস্টিকস ক্রমাগত সংগ্রহ করে, তারপর সেগুলোকে নিরাপদে একটি সেন্ট্রাল Beszel হাবে অ্যাগ্রিগেশন এবং অ্যালার্টিংয়ের জন্য ফরোয়ার্ড করে।
এজেন্টটি ইচ্ছাকৃতভাবে ন্যূনতম — এটি সিস্টেমের স্বাস্থ্যের ব্যাপক দৃশ্যমানতা প্রদান করার পাশাপাশি নগণ্য রিসোর্স ব্যবহার করে। হাবের সাথে যোগাযোগ টোকেন অথেন্টিকেশন দ্বারা সুরক্ষিত, এবং Docker সকেট অ্যাক্সেস এটিকে সেই সকেট মাউন্ট ব্যতীত অন্য কোনো উন্নত হোস্ট প্রিভিলেজ ছাড়াই কন্টেইনার-স্তরের সম্পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি দেয়।
Beszel Agent-এর মূল ফিচারগুলো
রিয়েল-টাইম সিস্টেম মেট্রিক্স
CPU, মেমরি, ডিস্ক এবং নেটওয়ার্ক ব্যবহার অবিচ্ছিন্নভাবে ট্র্যাক করে যাতে আপনার বেজেল হাবের কাছে সার্ভারের স্বাস্থ্যের একটি আপ-টু-ডেট চিত্র সর্বদা থাকে।
কন্টেইনার-স্তরের মনিটরিং
ডকার সকেট থেকে পড়ে প্রতি-কন্টেইনারের সম্পদ ব্যবহার রিপোর্ট করার জন্য, যা আপনাকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে কোন ওয়ার্কলোডগুলি লোড তৈরি করছে।
ন্যূনতম সম্পদ ব্যবহার
অ্যাপ্লিকেশনের কার্যকারিতা বা উপলব্ধ সিস্টেম সংস্থানগুলিতে পরিমাপযোগ্য প্রভাব না ফেলে ব্যাকগ্রাউন্ডে শান্তভাবে চলার জন্য তৈরি।
নিরাপদ হাব যোগাযোগ
বেজেল হাবের সাথে টোকেন-প্রমাণিত সংযোগ অননুমোদিত মেট্রিক গ্রহণ প্রতিরোধ করে এবং আপনার পর্যবেক্ষণ ডেটা ব্যক্তিগত রাখে।
কেন Hostinger-এ Beszel Agent রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।