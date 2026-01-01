এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে Checkmk স্থাপন করুন।
সার্ভার, নেটওয়ার্ক এবং ক্লাউড ওয়ার্কলোডের জন্য স্বয়ংক্রিয় আবিষ্কার, এজেন্টবিহীন চেক, ড্যাশবোর্ড এবং সতর্কতার সাথে ব্যাপক অবকাঠামো পর্যবেক্ষণ।
Checkmk-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Checkmk দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Checkmk হলো একটি ব্যাপক অবকাঠামো এবং অ্যাপ্লিকেশন মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম যা Nagios-কম্প্যাটিবল প্লাগইনগুলিকে একটি আধুনিক ওয়েব UI, সার্ভিসগুলির অটো-ডিসকভারি এবং বিল্ট-ইন ড্যাশবোর্ডগুলির সাথে একত্রিত করে। কমিউনিটি এডিশন (পূর্বে র' এডিশন) সম্পূর্ণ ওপেন-সোর্স এবং এতে সম্পূর্ণ মনিটরিং ইঞ্জিন, এজেন্ট রিসিভার, নোটিফিকেশন রাউটিং এবং রিপোর্টিং ফিচার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা হাজার হাজার সংস্থা সার্ভার, সুইচ, ভার্চুয়ালাইজেশন হোস্ট এবং ক্লাউড ওয়ার্কলোড একটি একক প্যানেল থেকে মনিটর করতে ব্যবহার করে।
আপনার VPS-এ Checkmk সেল্ফ-হোস্ট করা প্রতিটি ক্রেডেনশিয়াল, হোস্টনেম এবং মেট্রিক আপনার নিজস্ব অবকাঠামোর মধ্যে রাখে। অটো-ডিসকভারি প্রথম রেজিস্ট্রেশনের সময় হোস্ট স্ক্যান করে এবং খুঁজে পাওয়া OS ও সফটওয়্যারের জন্য সঠিক সার্ভিস চেক প্রস্তাব করে, যা প্রতিটি মেট্রিক ম্যানুয়ালি কনফিগার করার তুলনায় সেটআপের সময়কে নাটকীয়ভাবে কমিয়ে দেয়।
Checkmk-এর মূল ফিচারগুলো
পরিষেবার স্বয়ংক্রিয় আবিষ্কার
একটি হোস্ট যোগ করুন এবং Checkmk এটি অপারেটিং সিস্টেম, পরিষেবা, ফাইল সিস্টেম, নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস এবং সফ্টওয়্যারের জন্য পরীক্ষা করে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঠিক মনিটরিং চেক প্রস্তাব করে।
এজেন্ট এবং এজেন্টবিহীন চেক
লিনাক্স, উইন্ডোজ এবং ইউনিক্সে হালকা এজেন্ট ব্যবহার করে সার্ভার নিরীক্ষণ করুন, অথবা সুইচ, হাইপারভাইজার এবং ক্লাউড পরিষেবার জন্য SNMP, IPMI, REST API এবং কয়েক ডজন ইন্টিগ্রেশন ব্যবহার করুন।
ড্যাশবোর্ড এবং প্রতিবেদনসমূহ
পূর্ব-নির্মিত ভিউগুলি হোস্ট ওভারভিউ, সমস্যার অবস্থা, পারফরম্যান্স গ্রাফ এবং SLA রিপোর্টিং অন্তর্ভুক্ত করে, কাস্টম ড্যাশবোর্ড এবং বিজ্ঞপ্তিগুলির জন্য একটি গ্রাফিক্যাল এডিটর সহ।
স্মার্ট অ্যালার্টিং
এসক্যালেশন নিয়মাবলী, সময়-ভিত্তিক নীরব সময়, বহু-চ্যানেল ডেলিভারি এবং হোস্ট গ্রুপ ও টিম প্রতি কাস্টমাইজযোগ্য টেমপ্লেট সহ বিজ্ঞপ্তি রাউটিং।
বিতরণকৃত পর্যবেক্ষণ
কেন্দ্রীয় প্রশাসন, দূরবর্তী স্যাটেলাইট সার্ভার এবং ভৌগোলিক অঞ্চল জুড়ে সিঙ্ক্রোনাইজড কনফিগারেশন প্রতিলিপি সহ একাধিক সাইটে স্কেল করুন।
কেন Hostinger-এ Checkmk রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।