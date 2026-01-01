এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে MetaTrader 5 স্থাপন করুন।
একটি ডেডিকেটেড উইন্ডোজ মেশিন ছাড়াই 24/7 ফরেক্স এবং সিএফডি ট্রেডিংয়ের জন্য কাসমভিএনসি (KasmVNC) এর মাধ্যমে একটি ব্রাউজারে মেটাট্রেডার 5 চালান।
MetaTrader 5-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।
MetaTrader 5 দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
মেটাট্রেডার 5 হল ফরেক্স, স্টক, ফিউচার, সিএফডি এবং ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির জন্য বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় খুচরা ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম — যা লক্ষ লক্ষ ট্রেডার ব্যবহার করেন এবং বিশ্বজুড়ে শত শত ব্রোকার দ্বারা সমর্থিত। এই টেমপ্লেটটি একটি ওয়াইন-অন-লিনাক্স কন্টেইনারের ভিতরে মেটাট্রেডার 5 এর সম্পূর্ণ উইন্ডোজ সংস্করণ চালায়, যা কাসমভিএনসি (KasmVNC) এর মাধ্যমে উন্মুক্ত করা হয় যাতে আপনি স্থানীয়ভাবে ডেস্কটপ ক্লায়েন্ট ইনস্টল না করেই যেকোনো ব্রাউজার থেকে এটি অ্যাক্সেস করতে পারেন।
আপনার ভিপিএস-এ MT5 স্ব-হোস্টিং ট্রেডারদের একটি 24/7-অনলাইন ট্রেডিং টার্মিনাল দেয় যা এক্সপার্ট অ্যাডভাইজার (EAs) এবং কপি-ট্রেডিং সাবস্ক্রিপশন চালায় ডেস্কটপ কম্পিউটার চালু না রেখেই। ব্রাউজার-ভিত্তিক কাসমভিএনসি (KasmVNC) ফ্রন্টএন্ড আপনাকে যেকোনো জায়গা থেকে লগ ইন করতে দেয় — ডেস্কটপ, ট্যাবলেট বা ফোন — প্রতিটি ডিভাইসে মালিকানাধীন MT5 ক্লায়েন্ট ইনস্টল না করেই।
MetaTrader 5-এর মূল ফিচারগুলো
অলওয়েজ-অন (Always-on) EAs
এক্সপার্ট অ্যাডভাইজার এবং কপি-ট্রেডিং সাবস্ক্রিপশনগুলি ২৪/৭ চালান একটি ডেস্কটপ চালু না রেখেই — আপনার ভিপিএস স্বয়ংক্রিয়ভাবে রাতারাতি এবং সাপ্তাহিক ছুটির দিনের বাজারের ঘটনাগুলি পরিচালনা করে।
ব্রাউজার অ্যাক্সেস
KasmVNC এর মাধ্যমে একটি আধুনিক ব্রাউজার ব্যবহার করে যেকোনো ডিভাইস থেকে আপনার MT5 টার্মিনালে সংযোগ করুন — ডেস্কটপ, ট্যাবলেট, বা ফোন — কোনো উইন্ডোজ ইনস্টলেশনের প্রয়োজন নেই।
যেকোনো ব্রোকার কানেক্ট করুন
যেকোনো MetaTrader 5 ব্রোকার ব্যবহার করুন — শত শত MT5 সমর্থন করে যার মধ্যে রয়েছে IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM, এবং বিশ্বজুড়ে আরও অনেকে।
চার্ট এবং সূচক
সম্পূর্ণ MT5 চার্টিং, প্রযুক্তিগত সূচক, বাজার গভীরতা, মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ এবং MQL5 এর মাধ্যমে কাস্টম সূচক স্ক্রিপ্ট সহ।
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং
MQL5 IDE টার্মিনালের ভিতরে এক্সপার্ট অ্যাডভাইজার, কাস্টম ইন্ডিকেটর এবং স্ক্রিপ্ট লেখার জন্য — এবং বাহ্যিক অটোমেশনের জন্য ঐচ্ছিক পাইথন আরপিওয়াইসি ইন্টিগ্রেশন।
স্থায়ী কনফিগারেশন
আপনার টার্মিনাল প্রোফাইল, টেমপ্লেট, ইএ, ইন্ডিকেটর এবং অ্যাকাউন্ট ক্রেডেনশিয়াল একটি ডেডিকেটেড কনফিগ ভলিউমের মাধ্যমে কন্টেইনার রিস্টার্টের পরেও টিকে থাকে।
কেন Hostinger-এ MetaTrader 5 রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
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নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।
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