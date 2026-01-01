এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে COPS স্থাপন করুন।
আপনার ক্যালিব্রে ইবুক লাইব্রেরির জন্য হালকা পিএইচপি ওপিডিএস এবং এইচটিএমএল সার্ভার, যা শেয়ার্ড হোস্টিং এবং কম-রিসোর্স সেটআপের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে।
COPS-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
COPS দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
COPS (Calibre OPDS PHP Server) হল বিল্ট-ইন ক্যালিব্রে কন্টেন্ট সার্ভারের একটি দ্রুত, শুধুমাত্র পঠনযোগ্য বিকল্প। এটি একটি বিদ্যমান ক্যালিব্রে লাইব্রেরি — স্ট্যান্ডার্ড
metadata.db ফাইল — ব্রাউজারগুলির জন্য একটি সাধারণ HTML ইন্টারফেস এবং মুন+ রিডার, কাইবুক, অ্যালডিকো এবং মার্ভিনের মতো ইবুক রিডারগুলির জন্য একটি OPDS ফিডের মাধ্যমে প্রকাশ করে। যেহেতু এটি নিজস্ব কোনো ডেটাবেস ছাড়াই প্লেইন PHP-তে চলে, তাই এটি সাধারণ হার্ডওয়্যারেও দ্রুত সাড়া দেয় এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে শুরু হয়।
একটি VPS-এ COPS স্ব-হোস্ট করা মোবাইল ইবুক রিডারদের একটি ক্যালিব্রে ডেস্কটপ ইনস্ট্যান্স চালু না রেখেই একটি দ্রুত ক্যাটালগ এন্ডপয়েন্ট দেয়, এবং ক্যালিব্রে-ওয়েবের সাথে স্বাভাবিকভাবে যুক্ত হয় সেইসব ব্যবহারকারীদের জন্য যারা তাদের সম্পূর্ণ ম্যানেজমেন্ট UI থেকে আলাদা একটি শুধুমাত্র পঠনযোগ্য পাবলিক ক্যাটালগ চান।
COPS-এর মূল ফিচারগুলো
দেশীয় OPDS ফিড
অন্তর্নির্মিত OPDS 1.1 ক্যাটালগ যাতে মোবাইল রিডিং অ্যাপগুলি আপনার Calibre লাইব্রেরি থেকে সরাসরি ব্রাউজ, অনুসন্ধান এবং ডাউনলোড করতে পারে।
Calibre metadata.db পড়ে
ক্যালিব্রে ব্যবহার করে এমন একই SQLite ডেটাবেসের দিকে সরাসরি নির্দেশ করে — কোনো ইম্পোর্ট নেই, কোনো ডুপ্লিকেট লাইব্রেরি নেই, কোনো সিঙ্ক ধাপ নেই।
হালকা পদচিহ্ন
বিশুদ্ধ পিএইচপি, কোনো বাহ্যিক ডেটাবেস ছাড়াই, তাই এটি ছোট ভি.পি.এস. প্ল্যানে দ্রুত থাকে এবং হাজার হাজার শিরোনাম সহ লাইব্রেরি পরিচালনা করে।
ব্রাউজার-ভিত্তিক রিডার
মনোকলের মাধ্যমে সরাসরি ব্রাউজারে EPUB ফাইল পড়ে, যাতে ব্যবহারকারীরা প্রথমে ডাউনলোড না করেই বইগুলির নমুনা দেখতে পারে।
কাস্টম থিম এবং কনফিগারেশন
local.php এর মাধ্যমে প্রতিটি ইনস্ট্যান্সের জন্য সামঞ্জস্যযোগ্য — একটি থিম বেছে নিন, পৃষ্ঠার আকার সেট করুন, অ্যাক্সেস সীমিত করুন, অথবা একসাথে একাধিক ডেটাবেস উন্মুক্ত করুন।
কেন Hostinger-এ COPS রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
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Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।