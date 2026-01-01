এক ক্লিকে অক্টোবর সিএমএস স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড পিএইচপি সিএমএস যা আধুনিক, নমনীয় ওয়েবসাইট এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য লারাভেল ফ্রেমওয়ার্কের উপর তৈরি।
October CMS-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
October CMS দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
অক্টোবর সিএমএস হলো একটি আধুনিক কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যা লারাভেল পিএইচপি ফ্রেমওয়ার্কের উপর তৈরি। ডেভেলপার এবং কন্টেন্ট টিম উভয়ের জন্যই ডিজাইন করা হয়েছে, এটি একটি পরিষ্কার ব্যাকএন্ড ইন্টারফেসকে শক্তিশালী থিমিং এবং প্লাগইন আর্কিটেকচারের সাথে একত্রিত করে, যা যেকোনো জটিলতার কাস্টম ওয়েবসাইট এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা সহজ করে তোলে।
আপনার ভিপিএস-এ অক্টোবর সিএমএস সেল্ফ-হোস্ট করা আপনাকে আপনার কন্টেন্ট, থিম এবং প্লাগইনগুলির সম্পূর্ণ মালিকানা দেয়, কোনো প্রতি-সাইট ফি বা ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই। মাইএসকিউএল এবং মারিয়াডিবি-এর সমর্থন সহ, কমিউনিটি প্লাগইনগুলির একটি সমৃদ্ধ ইকোসিস্টেম এবং একটি ডেভেলপার-বান্ধব কোডবেস সহ, এটি সাধারণ ব্লগ থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক মাল্টি-পেজ প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত সবকিছুর সাথে খাপ খাইয়ে নেয়।
October CMS-এর মূল ফিচারগুলো
Laravel ফাউন্ডেশন
Laravel PHP ফ্রেমওয়ার্কের উপর নির্মিত, Eloquent ORM, Artisan CLI এবং পরিচিত কনভেনশন অফার করে যা PHP ডেভেলপারদের জন্য কাস্টমাইজেশন এবং এক্সটেনশনকে সহজ করে তোলে।
প্লাগইন ইকোসিস্টেম
কাস্টম কোড না লিখে ফর্ম, এসইও, গ্যালারি এবং প্রমাণীকরণ সহ কমিউনিটি ও অফিসিয়াল প্লাগইন ব্যবহার করে কার্যকারিতা বাড়ান।
ভিজ্যুয়াল ব্যাকএন্ড এডিটর
একটি স্বজ্ঞাত ব্যাকএন্ড ইন্টারফেসের মাধ্যমে পৃষ্ঠা, লেআউট, পার্সিয়াল এবং কন্টেন্ট ব্লকগুলি পরিচালনা করুন, সার্ভারে সরাসরি ফাইল সম্পাদনা না করেই।
নমনীয় থিম সিস্টেম
Twig টেমপ্লেটিং এবং YAML-দ্বারা-সংজ্ঞায়িত কম্পোনেন্ট কনফিগারেশন ব্যবহার করে থিম তৈরি বা কাস্টমাইজ করুন, যা অ্যাপ্লিকেশন লজিক থেকে উপস্থাপনাকে পরিষ্কারভাবে আলাদা করে।
হেডলেস কন্টেন্ট এপিআই
একই ইনস্টলেশন থেকে ঐতিহ্যবাহী সার্ভার-রেন্ডার করা পৃষ্ঠাগুলির পাশাপাশি হেডলেস ফ্রন্ট-এন্ডগুলিকে শক্তি যোগাতে REST API এন্ডপয়েন্টের মাধ্যমে বিষয়বস্তু উন্মুক্ত করুন।
কেন Hostinger-এ October CMS রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।