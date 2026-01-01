এক ক্লিকে কোডার স্থাপন করুন।
আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোতে টেরাফর্ম টেমপ্লেট ব্যবহার করে স্ব-হোস্টেড ক্লাউড ডেভেলপমেন্ট পরিবেশ সরবরাহের জন্য একটি ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্ম।
Coder-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Coder দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Coder হলো সেলফ-হোস্টেড ক্লাউড ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্টের জন্য একটি শীর্ষস্থানীয় ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্ম, যা ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থাগুলো তাদের ডেভেলপার ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ, সুরক্ষিত এবং স্কেল করতে ব্যবহার করে। প্ল্যাটফর্ম টিমগুলো ওয়ার্কস্পেসগুলোকে টেরাফর্ম টেমপ্লেট হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে — যেখানে IDE, ডিপেন্ডেন্সি, রিসোর্স অ্যালোকেশন এবং নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস নির্দিষ্ট করা থাকে — এবং ডেভেলপাররা স্থানীয় সেটআপে দিন ব্যয় করার পরিবর্তে কয়েক মিনিটের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ, রেডি-টু-কোড এনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে পারে।
আপনার VPS-এ Coder সেলফ-হোস্ট করার অর্থ হলো সোর্স কোড এবং ক্রেডেনশিয়ালগুলো আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে কখনোই বাইরে যায় না, যা কঠোর নিরাপত্তা এবং কমপ্লায়েন্সের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। ডকার সকেট ইন্টিগ্রেশন Coder-কে হোস্টের উপর সরাসরি কন্টেইনার-ভিত্তিক ওয়ার্কস্পেস সরবরাহ করতে দেয়, প্রতিটি ডেভেলপারকে আপনার VPS কম্পিউট দ্বারা সমর্থিত আইসোলেটেড এনভায়রনমেন্ট প্রদান করে, যখন আপনি রিসোর্স, অডিট লগ এবং অ্যাক্সেস পলিসিগুলোর উপর সেন্ট্রালাইজড নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখেন।
Coder-এর মূল ফিচারগুলো
Terraform ওয়ার্কস্পেস টেমপ্লেট
কোড হিসাবে পুনরুৎপাদনযোগ্য ডেভেলপমেন্ট পরিবেশ সংজ্ঞায়িত করুন এবং প্রতিটি ডেভেলপারের জন্য এক ক্লিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওয়ার্কস্পেস সরবরাহ করুন।
যেকোনো IDE সমর্থিত
ডেভেলপাররা ভিএস কোড, জেটব্রেনস, অথবা ব্রাউজার-ভিত্তিক এডিটর ব্যবহার করে এসএসএইচ এর মাধ্যমে সংযোগ করে তাদের পছন্দের ওয়ার্কফ্লো পরিবর্তন না করেই।
স্বয়ংক্রিয়-শুরু এবং স্বয়ংক্রিয়-বন্ধ
ওয়ার্কস্পেসগুলি অ্যাক্সেস করার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুরু হয় এবং একটি সময়সূচী অনুযায়ী বন্ধ হয়, নিষ্ক্রিয় সংস্থান ব্যবহার এবং অবকাঠামো খরচ কমায়।
SSO এবং অডিট লগিং
OIDC, GitHub, বা এন্টারপ্রাইজ আইডেন্টিটি প্রোভাইডারদের সাথে ইন্টিগ্রেট করুন এবং নিরাপত্তা ও সম্মতির জন্য সম্পূর্ণ অডিট ট্রেইল বজায় রাখুন।
সম্পদ কোটা
প্রতিটি ব্যবহারকারীর জন্য CPU এবং মেমরি সীমা সেট করুন যাতে অনিয়ন্ত্রিত ওয়ার্কস্পেসগুলি সমস্ত উপলব্ধ VPS সংস্থান গ্রাস করতে না পারে।
কেন Hostinger-এ Coder রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।