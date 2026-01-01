এক ক্লিকে phpIPAM ইনস্টলেশন মোতায়েন করুন।
IPv4/IPv6 সাবনেট এবং নেটওয়ার্ক রিসোর্স ট্র্যাক ও সংগঠিত করার জন্য ওপেন-সোর্স আইপি অ্যাড্রেস ম্যানেজমেন্ট টুল।
phpIPAM-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
phpIPAM দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
phpIPAM হল একটি স্ব-হোস্টেড, ওয়েব-ভিত্তিক আইপি অ্যাড্রেস ম্যানেজমেন্ট (IPAM) অ্যাপ্লিকেশন যা নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের IPv4 এবং IPv6 অ্যাড্রেস স্পেস ট্র্যাক ও সংগঠিত করার একটি সুসংগঠিত উপায় দেয়। স্প্রেডশীট রক্ষণাবেক্ষণ বা মালিকানাধীন নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে, phpIPAM সাবনেট পরিকল্পনা, আইপি বরাদ্দ ট্র্যাকিং, VLAN ব্যবস্থাপনা এবং স্বয়ংক্রিয় নেটওয়ার্ক আবিষ্কারের জন্য একটি ডেটাবেস-সমর্থিত ইন্টারফেস সরবরাহ করে।
আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোতে phpIPAM চালানো মানে হল আপনার আইপি অ্যাড্রেস ডেটা — সাবনেট, VLAN অ্যাসাইনমেন্ট, NAT ম্যাপিং এবং ডিভাইস রেকর্ড — আপনার নিয়ন্ত্রিত সার্ভারগুলিতে থাকে কোনো ক্লাউড নির্ভরতা বা লাইসেন্সিং খরচ ছাড়াই। বিল্ট-ইন নেটওয়ার্ক স্ক্যানার একটি কনফিগারযোগ্য সময়সূচীতে হোস্টগুলিকে পিং করে আইপি স্ট্যাটাস আপ-টু-ডেট রাখে, এবং REST API আপনাকে প্রভিশনিং পাইপলাইন এবং অটোমেশন ওয়ার্কফ্লোতে আইপি ম্যানেজমেন্টকে একীভূত করতে দেয়।
phpIPAM-এর মূল ফিচারগুলো
সাবনেট ভিজ্যুয়ালাইজেশন
IPv4 এবং IPv6 অ্যাড্রেস স্পেস গ্রাফিকভাবে দেখুন, খালি স্থান ট্র্যাকিং এবং সাবনেট হায়ারার্কি এক নজরে প্রদর্শিত হয়।
স্বয়ংক্রিয় নেটওয়ার্ক স্ক্যানিং
বিল্ট-ইন নেটওয়ার্ক ডিসকভারি একটি কনফিগারযোগ্য সময়সূচীতে হোস্ট পিং করে এবং ম্যানুয়াল ইনপুট ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে আইপি স্ট্যাটাস আপডেট করে।
VLAN এবং VRF ব্যবস্থাপনা
আপনার নেটওয়ার্ক বিভাজনের একটি সম্পূর্ণ চিত্র বজায় রাখতে আইপি অ্যাড্রেসের পাশাপাশি VLAN এবং VRF ট্র্যাক করুন।
REST API অ্যাক্সেস
REST API এর মাধ্যমে প্রোগ্রামেটিক আইপি ব্যবস্থাপনা আপনাকে phpIPAM কে প্রভিশনিং ওয়ার্কফ্লো এবং অবকাঠামো অটোমেশনে একীভূত করতে সক্ষম করে।
PowerDNS ইন্টিগ্রেশন
ম্যানুয়াল আপডেট ছাড়াই ডিএনএস এবং আইপিএএম ডেটা সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখতে হোস্টনেম এবং আইপি রেকর্ড সরাসরি পাওয়ারডিএনএস-এর সাথে সিঙ্ক্রোনাইজ করুন।
কেন Hostinger-এ phpIPAM রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।