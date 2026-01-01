এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে ফাইডার স্থাপন করুন।
ফিচার রিকোয়েস্ট কালেক্ট করা, কমিউনিটি ভোট পরিচালনা করা এবং স্বচ্ছভাবে প্রোডাক্ট রোডম্যাপ ম্যানেজ করার জন্য ওপেন-সোর্স কাস্টমার ফিডব্যাক প্ল্যাটফর্ম।
Fider-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Fider দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Fider হলো একটি ওপেন-সোর্স ফিডব্যাক প্ল্যাটফর্ম যা প্রোডাক্ট টিম এবং তাদের ইউজারদের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে। এর পাবলিক ভোটিং পোর্টাল ইউজারদের আইডিয়া জমা দিতে, বিদ্যমান অনুরোধগুলিতে আপভোট দিতে এবং আলোচনায় অংশ নিতে দেয় — যা নিশ্চিত করে যে সবচেয়ে মূল্যবান ফিচারগুলি প্রথমে অগ্রাধিকার পায়। টিমগুলি স্ট্যাটাস আপডেট করতে, রোডম্যাপের সিদ্ধান্তগুলি জানাতে এবং ডেভেলপমেন্ট সাইকেল জুড়ে তাদের কমিউনিটিকে অবহিত রাখতে পারে।
আপনার VPS-এ Fider সেলফ-হোস্ট করা সমস্ত ফিডব্যাক এবং ইউজার ডেটা আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে, হোস্টেড বিকল্পগুলির প্রতি-ইউজার মূল্য বাদ দেয় এবং আপনার প্রোডাক্টের পরিচয়ের সাথে মানানসই ব্র্যান্ডিং ও অথেন্টিকেশন কাস্টমাইজ করতে দেয়।
Fider-এর মূল ফিচারগুলো
কমিউনিটি ভোটদান
ব্যবহারকারীরা ফিচারের অনুরোধগুলিতে ভোট দেয় যাতে প্রোডাক্ট টিমগুলি সবচেয়ে উচ্চ কণ্ঠস্বরের পরিবর্তে বাস্তব চাহিদার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে কী তৈরি করতে হবে তা নিরপেক্ষভাবে অগ্রাধিকার দিতে পারে।
স্ট্যাটাস ট্র্যাকিং
স্ট্যাটাস নির্ধারণ করুন — পরিকল্পিত, শুরু হয়েছে, সম্পন্ন হয়েছে, প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে — প্রতিটি প্রস্তাবের অগ্রগতি সম্পর্কে সম্প্রদায়কে অবহিত রাখতে।
নমনীয় প্রমাণীকরণ
ইমেল, OAuth, এবং SSO সাইন-ইন বিকল্পগুলিকে সমর্থন করে যাতে ব্যবহারকারীরা ন্যূনতম বাধা সহ যুক্ত হতে পারে, জমা এবং ভোটদানের হার বৃদ্ধি করে।
কাস্টম ব্র্যান্ডিং
কনফিগারযোগ্য লোগো, রঙ এবং কাস্টম ডোমেন সমর্থন আপনাকে ফিডব্যাক পোর্টালকে আপনার নিজস্ব পণ্যের একটি নির্বিঘ্ন এক্সটেনশন হিসাবে উপস্থাপন করতে দেয়।
ইমেল নোটিফিকেশন
স্বয়ংক্রিয় বিজ্ঞপ্তি ব্যবহারকারীদের নিযুক্ত রাখে যখন তাদের পরামর্শ ভোট, মন্তব্য বা স্থিতির আপডেট পায় তখন তাদের সতর্ক করে।
কেন Hostinger-এ Fider রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।