এক ক্লিকে Scada-LTS স্থাপন করুন।
শিল্প পর্যবেক্ষণ, ড্যাশবোর্ড, অ্যালার্ম এবং প্রোটোকল-ভিত্তিক ডিভাইস নিয়ন্ত্রণের জন্য ওপেন-সোর্স ওয়েব SCADA সিস্টেম।
Scada-LTS-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Scada-LTS দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Scada-LTS হল একটি জাভা-ভিত্তিক, ওয়েব-নেটিভ SCADA (সুপারভাইজরি কন্ট্রোল অ্যান্ড ডেটা অ্যাকুইজিশন) সিস্টেম যা প্রকৌশলীদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যারা একটি ব্রাউজার থেকে শিল্প সরঞ্জাম নিরীক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ করতে চান। প্রমাণিত ম্যাঙ্গো অটোমেশন কোডবেস থেকে ফর্ক করা হয়েছে, এটি একটি গ্রাফিক্যাল ভিউ এডিটর, ঐতিহাসিক ডেটা লগিং, অ্যালার্ম ম্যানেজমেন্ট, স্ক্রিপ্টিং এবং Modbus, SNMP, OPC, ও অন্যান্য শিল্প প্রোটোকলের জন্য বিল্ট-ইন ড্রাইভার সহ আসে — কোনো মালিকানাধীন লাইসেন্স বা প্রতি-ট্যাগ ফি নেই।
আপনার নিজস্ব VPS-এ Scada-LTS স্ব-হোস্ট করা প্রক্রিয়া ডেটা, ডিভাইস ক্রেডেনশিয়াল এবং অপারেটর কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে আপনার পরিকাঠামোর মধ্যে রাখে, যখন ড্যাশবোর্ডগুলিকে পাবলিক ইন্টারনেটে PLC-গুলি উন্মুক্ত না করে স্ট্যান্ডার্ড HTTPS এর মাধ্যমে ফিল্ড টিমগুলির কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলে।
Scada-LTS-এর মূল ফিচারগুলো
মাল্টি-প্রোটোকল ড্রাইভার
নেটিভ মডবাস, এসএনএমপি, ওপিসি, এইচটিটিপি, এবং এসকিউএল ডেটা উৎস তৃতীয় পক্ষের গেটওয়ে ছাড়াই পিএলসি, সেন্সর এবং বিদ্যমান সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত হয়।
গ্রাফিক্যাল ভিউ এডিটর
ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ ভিউ বিল্ডার ব্যবহার করে ইঞ্জিনিয়াররা সরাসরি ব্রাউজারে লাইভ মিমিক ডায়াগ্রাম, গেজ এবং ট্রেন্ড চার্ট তৈরি করতে পারে।
অ্যালার্ম এবং ইভেন্ট হ্যান্ডলার
ইমেল, স্ক্রিপ্টিং এবং সেট-পয়েন্ট অ্যাকশন সহ কনফিগারযোগ্য অ্যালার্ম স্তরগুলি পুরো প্ল্যান্ট জুড়ে অস্বাভাবিকতাগুলিকে স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়াতে পরিণত করে।
ঐতিহাসিক ডেটা লগিং
প্রতিটি ডেটা পয়েন্ট টাইমস্ট্যাম্প করা হয় এবং MySQL-এ সংরক্ষণ করা হয়, যা দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন এবং নিয়ন্ত্রক অডিট ট্রেইল সক্ষম করে।
স্ক্রিপ্টিং এবং মেটা পয়েন্ট
জাভাস্ক্রিপ্ট-ভিত্তিক মেটা পয়েন্ট এবং ইভেন্ট হ্যান্ডলারগুলি বাহ্যিক পরিষেবা ছাড়াই ব্যুৎপন্ন মান, কেপিআই এবং কাস্টম লজিক গণনা করে।
ওয়েব-নেটিভ আর্কিটেকচার
অ্যাপাচি টমক্যাটে সম্পূর্ণ ব্রাউজার-ভিত্তিক UI সহ চলে, যাতে অপারেটররা নেটওয়ার্কের যেকোনো ডিভাইস থেকে ড্যাশবোর্ড অ্যাক্সেস করতে পারে।
কেন Hostinger-এ Scada-LTS রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
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Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।