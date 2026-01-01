Deploy HeyForm in one click installation.
সার্ভে, কুইজ এবং পোলের জন্য ওপেন-সোর্স কথোপকথনমূলক ফর্ম বিল্ডার।
HeyForm-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
HeyForm দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
HeyForm হল একটি আধুনিক ওপেন-সোর্স ফর্ম বিল্ডার যা আকর্ষণীয় কথোপকথনমূলক ইন্টারফেস তৈরি করে যেখানে প্রশ্নগুলি একবারে একটি করে প্রদর্শিত হয়। এই পদ্ধতিটি ঐতিহ্যবাহী ফর্ম বিল্ডারদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে উচ্চতর সমাপ্তির হার প্রদান করে, যা এটিকে সমীক্ষা, প্রশ্নাবলী, কুইজ এবং লিড ক্যাপচার ফর্মের জন্য আদর্শ করে তোলে।
40টিরও বেশি ইনপুট প্রকার, কন্ডিশনাল লজিক, কাস্টম থিম এবং বিল্ট-ইন অ্যানালিটিক্স সহ, HeyForm ডেটা সংগ্রহের জন্য একটি শক্তিশালী নো-কোড প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করে যখন সমস্ত জমা আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে। এই টেমপ্লেটে ফর্ম স্টোরেজের জন্য MongoDB, ক্যাশিংয়ের জন্য KeyDB এবং সুরক্ষিত ফর্ম অ্যাক্সেসের জন্য Traefik HTTPS রাউটিং অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
HeyForm-এর মূল ফিচারগুলো
Conversational Interface
Questions appear one at a time in a natural conversational flow, creating higher engagement and completion rates than traditional forms.
Conditional Logic
ডাইনামিক প্রশ্ন পথ তৈরি করুন যা পূর্ববর্তী প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে অভিযোজিত হয় ব্যক্তিগতকৃত এবং প্রাসঙ্গিক ডেটা সংগ্রহের জন্য।
ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ বিল্ডার
40টিরও বেশি ইনপুট ফিল্ডের প্রকার ব্যবহার করে ফর্মগুলি দৃশ্যত ডিজাইন করুন, যার মধ্যে রেটিং, ফাইল আপলোড, স্বাক্ষর এবং ডেট পিকার রয়েছে।
বিল্ট-ইন অ্যানালিটিক্স
ডেটা-চালিত ফর্ম অপ্টিমাইজেশনের জন্য একটি সমন্বিত অ্যানালিটিক্স ড্যাশবোর্ড ব্যবহার করে প্রতিক্রিয়া প্যাটার্ন এবং সম্পন্ন হওয়ার মেট্রিক্স ট্র্যাক করুন।
কাস্টম ব্র্যান্ডিং
আপনার প্রতিষ্ঠানের পরিচয়ের সাথে মানানসই কাস্টম থিম, রঙ এবং ব্র্যান্ডিং সমস্ত ফর্ম এবং সমীক্ষায় প্রয়োগ করুন।
কেন Hostinger-এ HeyForm রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।