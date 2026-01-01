এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে বাইটবেস স্থাপন করুন।
বিভিন্ন পরিবেশে নিরাপদে স্কিমা পরিবর্তন পর্যালোচনা, অনুমোদন এবং স্থাপন করার জন্য ওপেন-সোর্স ডেটাবেস ডেভঅপস প্ল্যাটফর্ম।
Bytebase-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Bytebase দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
বাইটবেস একটি ওপেন-সোর্স ডেটাবেস ডেভঅপস প্ল্যাটফর্ম যা ডেটাবেস পরিবর্তন ব্যবস্থাপনায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং শৃঙ্খলা নিয়ে আসে। যেখানে বেশিরভাগ দল অ্যাড-হক SQL স্ক্রিপ্ট বা অনানুষ্ঠানিক DBA অনুমোদনের উপর নির্ভর করে, বাইটবেস কাঠামোগত পর্যালোচনা কর্মপ্রবাহ, বহু-পরিবেশ রোলআউট পাইপলাইন এবং 200+ বিল্ট-ইন SQL পর্যালোচনা নিয়ম সরবরাহ করে যা অ্যাপ্লিকেশন কোড যেভাবে পাঠানো হয় তার প্রতিচ্ছবি।
এটি 20টিরও বেশি ডেটাবেস সিস্টেম সমর্থন করে — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake, এবং আরও অনেক কিছু — একটি একক ওয়েব ইন্টারফেস থেকে। সেলফ-হোস্টিং আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোর মধ্যে ডেটাবেস শংসাপত্র এবং পরিবর্তনের ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে রাখে, কোনো তৃতীয় পক্ষের পরিষেবা আপনার স্কিমা বা ডেটা অ্যাক্সেস না করেই।
Bytebase-এর মূল ফিচারগুলো
ডাটাবেস পরিবর্তনের ওয়ার্কফ্লো
প্রতিটি স্কিমা মাইগ্রেশনকে কনফিগারযোগ্য পর্যালোচনা এবং অনুমোদনের ধাপগুলির মধ্য দিয়ে রুট করুন, এটি কোনো ডেটাবেস পরিবেশে পৌঁছানোর আগে।
বিল্ট-ইন SQL রিভিউ
২০০টিরও বেশি নিয়ম স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ্যান্টি-প্যাটার্ন, অনুপস্থিত সূচক এবং ধ্বংসাত্মক অপারেশন ধরে ফেলে, কোনো পরিবর্তন অনুমোদিত হওয়ার আগেই।
গিটঅপস ইন্টিগ্রেশন
আপনার গিট রিপোজিটরির সাথে বাইটবেস লিঙ্ক করুন যাতে ডেটাবেস মাইগ্রেশনগুলি অ্যাপ্লিকেশন কোডের মতো একই পুল-রিকোয়েস্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে।
বহু-পরিবেশ মোতায়েন
ডেভ, স্টেজিং এবং প্রোডাকশন জুড়ে প্রতিটি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় অনুমোদন গেট সহ সুবিন্যস্ত পাইপলাইন সংজ্ঞায়িত করুন।
অডিট এবং কমপ্লায়েন্স
প্রতিটি মাইগ্রেশন এবং অনুমোদন টাইমস্ট্যাম্প এবং ব্যবহারকারীর অ্যাট্রিবিউশন সহ একটি টেম্পার-প্রুফ লগে রেকর্ড করা হয়, যা SOC 2 এবং অনুরূপ কাঠামো সমর্থন করে।
কেন Hostinger-এ Bytebase রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।