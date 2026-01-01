এক ক্লিকে RustFS ডিপ্লয় করুন।
এআই ওয়ার্কলোড, ডেটা লেক এবং ক্লাউড-নেটিভ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য রাস্টে তৈরি S3-কম্প্যাটিবল ডিস্ট্রিবিউটেড অবজেক্ট স্টোরেজ।
RustFS-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
RustFS দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
RustFS হল একটি উচ্চ-পারফরম্যান্স, ডিস্ট্রিবিউটেড অবজেক্ট স্টোরেজ সিস্টেম যা সম্পূর্ণরূপে রাস্টে তৈরি। এটি অ্যামাজন S3 API-এর সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যতা প্রদান করে, যা রাস্টের মেমরি সুরক্ষা গ্যারান্টি এবং ঐতিহ্যবাহী সমাধানগুলিকে ছাড়িয়ে যাওয়া কাঁচা পারফরম্যান্সের সাথে মিলিত। ডেটা লেক, AI/ML পাইপলাইন এবং বিগ ডেটা ওয়ার্কলোডের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, RustFS ডেটা ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে ইরেজার কোডিং এবং দীর্ঘমেয়াদী ডেটা অখণ্ডতা নিশ্চিত করতে বিটরট ডিটেকশন ব্যবহার করে।
আপনার নিজের VPS-এ RustFS স্ব-হোস্ট করা আপনার অবজেক্ট স্টোরেজ পরিকাঠামোকে সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে — প্রতি জিবি-তে কোনো ফি নেই, কোনো ইগ্রেস চার্জ নেই এবং কোনো ভেন্ডর লক-ইন নেই। বিল্ট-ইন ওয়েব কনসোল আপনাকে অতিরিক্ত টুলের প্রয়োজন ছাড়াই বালতি পরিচালনা করতে, অ্যাক্সেস নীতি কনফিগার করতে এবং স্টোরেজ ব্যবহার নিরীক্ষণ করতে দেয়।
RustFS-এর মূল ফিচারগুলো
S3 API সামঞ্জস্যপূর্ণ
যেকোনো S3-সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্লায়েন্ট, SDK, বা টুলের সাথে কাজ করে — কোড পরিবর্তন ছাড়াই বিদ্যমান ওয়ার্কফ্লো স্থানান্তর করুন।
ইরেজার কোডিং
একাধিক ভলিউম জুড়ে রিডানডেন্সি সহ ডেটা বিতরণ করে যাতে পৃথক ড্রাইভগুলি ব্যর্থ হলেও স্টোরেজ অক্ষত থাকে।
ওয়েব ম্যানেজমেন্ট কনসোল
বাকেট তৈরি করা, অ্যাক্সেস কী পরিচালনা করা, লাইফসাইকেল নীতি সেট করা এবং স্টোরেজ ব্যবহার নিরীক্ষণের জন্য ব্রাউজার-ভিত্তিক ইন্টারফেস।
উচ্চ পারফরম্যান্স
মেমরি সুরক্ষা এবং গতির জন্য Rust-এ তৈরি — বেঞ্চমার্কগুলি ছোট-অবজেক্ট ওয়ার্কলোডের জন্য বিকল্পগুলির চেয়ে ২.৩ গুণ বেশি থ্রুপুট দেখায়।
ইভেন্ট নোটিফিকেশন
ডাউনস্ট্রিম প্রক্রিয়াকরণ পাইপলাইনগুলির সাথে একত্রিত করার জন্য অবজেক্ট তৈরি এবং মুছে ফেলার মতো বাকেট ইভেন্টগুলিতে ওয়েবহুক ট্রিগার করুন।
পরিচয় ইন্টিগ্রেশন
এন্টারপ্রাইজ একক সাইন-অন এবং মাল্টি-টেন্যান্ট ডিপ্লয়মেন্টের জন্য OIDC/OpenID Connect এবং OpenStack Keystone সমর্থন করে।
কেন Hostinger-এ RustFS রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।