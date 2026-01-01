এক ক্লিকে ইথারপ্যাড ইনস্টলেশন।
ওপেন-সোর্স রিয়েল-টাইম সহযোগী টেক্সট এডিটর যেখানে একাধিক ব্যবহারকারী একই সাথে নথি লিখতে এবং সম্পাদনা করতে পারে।
Etherpad-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Etherpad দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ইথারপ্যাড হলো একটি ওপেন-সোর্স, ওয়েব-ভিত্তিক কোলাবোরেটিভ এডিটর যা একাধিক ইউজারকে একই সাথে একই ডকুমেন্ট এডিট করতে সক্ষম করে, এবং সকল অংশগ্রহণকারীর কাছে পরিবর্তনগুলো তাৎক্ষণিকভাবে দেখা যায়। প্রতিটি অবদানকারীর টেক্সট কালার-কোড করা থাকে, যা কে কী লিখেছেন তা সহজে দেখতে সাহায্য করে। কোনো রেজিস্ট্রেশন বা সফটওয়্যার ইনস্টলেশনের প্রয়োজন নেই — শুধু একটি লিঙ্ক শেয়ার করুন এবং কোলাবোরেশন শুরু করুন।
আপনার ভিপিএস-এ ইথারপ্যাড সেলফ-হোস্ট করলে নিশ্চিত হয় যে সংবেদনশীল ডকুমেন্টগুলো আপনার নিজস্ব অবকাঠামো থেকে কখনোই বাইরে যাবে না। অন্তর্ভুক্ত PostgreSQL ব্যাকএন্ড নির্ভরযোগ্য পারসিস্টেন্স এবং সম্পূর্ণ ভার্সন হিস্টরি প্রদান করে, অন্যদিকে, এক্সটেনসিবল প্লাগইন সিস্টেম আপনাকে ইমেজ সাপোর্ট, টাস্ক লিস্ট এবং আপনার টিমের ওয়ার্কফ্লো অনুযায়ী কাস্টম ইন্টিগ্রেশন যোগ করার সুবিধা দেয়।
Etherpad-এর মূল ফিচারগুলো
রিয়েল-টাইম কো-এডিটিং
প্রতিটি অংশগ্রহণকারীর পরিবর্তন রঙ-কোডেড অ্যাট্রিবিউশন সহ তাৎক্ষণিকভাবে দেখা যায়, যাতে দলগুলি মার্জ দ্বন্দ্ব বা লকিং ছাড়াই একসাথে লিখতে পারে।
সম্পূর্ণ ভার্সন হিস্ট্রি
প্রতিটি সংশোধন একটি টাইমলাইন স্ক্রাবারের সাথে সংরক্ষণ করা হয় যা আপনাকে ডকুমেন্টের যেকোনো পূর্ববর্তী অবস্থা রিওয়াইন্ড এবং পুনরুদ্ধার করতে দেয়।
নিবন্ধনের প্রয়োজন নেই
অংশগ্রহণকারীরা অ্যাকাউন্ট তৈরি না করেই একটি শেয়ার করা URL এর মাধ্যমে প্যাডগুলিতে যোগ দেয়, যা বাইরের অতিথিদের সাথে এককালীন সহযোগিতার প্রক্রিয়াকে সহজ করে।
প্লাগইন ইকোসিস্টেম
আপনার দলের নির্দিষ্ট প্রয়োজন মেটাতে ছবি এম্বেডিং, টাস্ক তালিকা, এক্সপোর্ট ফরম্যাট এবং টুল ইন্টিগ্রেশনের জন্য প্লাগইন সহ ইথারপ্যাডকে প্রসারিত করুন।
অ্যাডমিন প্যানেল
ওয়েব-ভিত্তিক অ্যাডমিন ইন্টারফেস আপনাকে প্যাডগুলি পরিচালনা করতে, কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করতে এবং সরাসরি সার্ভার অ্যাক্সেস ছাড়াই সার্ভার সেটিংস কনফিগার করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ Etherpad রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।