এক ক্লিকে Fireshare স্থাপন করুন।
গেম ক্লিপের জন্য স্ব-হোস্টেড ভিডিও এবং ছবি শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম, অনন্য শেয়ারযোগ্য লিঙ্ক এবং পাসওয়ার্ড-সুরক্ষিত অ্যাক্সেস সহ।
Fireshare-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।
Fireshare দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Fireshare হল একটি স্ব-হোস্টেড মিডিয়া শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম যা অনন্য, প্রতি-আইটেম শেয়ারযোগ্য লিঙ্কের মাধ্যমে গেম ক্লিপ, ভিডিও এবং ছবি শেয়ার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। আপনার রেকর্ডিংগুলি একবার আপলোড করুন এবং বন্ধুদের সাথে বা সর্বজনীনভাবে আলাদাভাবে শেয়ার করুন — প্রতিটি ক্লিপের নিজস্ব URL থাকে, এবং আপনি যে আইটেমগুলি আধা-ব্যক্তিগত রাখতে চান সেগুলির জন্য ঐচ্ছিক পাসওয়ার্ড সুরক্ষা থাকে।
ক্লাউড ভিডিও পরিষেবাগুলির বিপরীতে, Fireshare আপনার নিজস্ব VPS-এ সম্পূর্ণরূপে চলে যেখানে কোনও আপলোড সীমা, কোনও ওয়াটারমার্ক এবং দর্শকদের জন্য কোনও অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন হয় না। বিষয়বস্তু গেম অনুসারে সংগঠিত হয়, একটি পাবলিক বা ব্যক্তিগত ফিডের মাধ্যমে ব্রাউজ করা যায় এবং RSS এর মাধ্যমে সাবস্ক্রাইব করা যায় — যা আপনার দর্শকদের তৃতীয় পক্ষের প্ল্যাটফর্মে না পাঠিয়ে আপনার ভিডিও সামগ্রীর জন্য একটি সঠিক ঠিকানা দেয়।
Fireshare-এর মূল ফিচারগুলো
প্রতি-ক্লিপ শেয়ারযোগ্য লিঙ্ক
প্রতিটি ভিডিও এবং ছবি একটি অনন্য পাবলিক URL পায় যা আপনি সরাসরি শেয়ার করতে পারেন — দর্শকদের জন্য কোনো জোরপূর্বক অ্যাকাউন্ট তৈরি বা প্ল্যাটফর্ম রিডাইরেক্ট নেই।
পাসওয়ার্ড-সুরক্ষিত শেয়ারিং
একক ক্লিপ অথবা আপনার সম্পূর্ণ ফিড একটি পাসওয়ার্ডের আড়ালে লক করুন যাতে আপনি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন কে আপনার বিষয়বস্তু দেখতে পাবে।
গেম-ভিত্তিক সংস্থা
গেমের শিরোনাম অনুসারে বিষয়বস্তু ট্যাগ করুন এবং ব্রাউজ করুন, আপনার ক্লিপগুলি সুসংগঠিত রেখে এবং দর্শকদের জন্য একটি নির্দিষ্ট গেমের ফুটেজ খুঁজে পাওয়া সহজ করে তোলে।
আরএসএস ফিড সাপোর্ট
Fireshare RSS ফিড তৈরি করে যাতে ফলোয়াররা সাবস্ক্রাইব করতে পারে এবং যখনই আপনি নতুন ক্লিপ বা ছবি প্রকাশ করেন তখনই বিজ্ঞপ্তি পেতে পারে।
বিল্ট-ইন ভিডিও ট্রান্সকোডিং
সিপিইউ-ভিত্তিক ট্রান্সকোডিং স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপলোডগুলিকে ওয়েব-অপ্টিমাইজড ফর্ম্যাটে প্রক্রিয়া করে, যাতে ক্লিপগুলি ম্যানুয়াল রূপান্তর ছাড়াই যেকোনো ব্রাউজারে মসৃণভাবে চলে।
কেন Hostinger-এ Fireshare রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
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নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।
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