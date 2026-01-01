এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে openrouteservice স্থাপন করুন।
ওপেনস্ট্রিটম্যাপ ডেটার উপর নির্মিত একটি স্ব-হোস্টেড রাউটিং ইঞ্জিন, যা গাড়ি, বাইক এবং পথচারীদের জন্য দিকনির্দেশ, আইসোক্রোন এবং ম্যাট্রিক্স এপিআই সহ।
openrouteservice-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
openrouteservice দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
openrouteservice হল HeiGIT দ্বারা তৈরি একটি ওপেন-সোর্স রাউটিং ইঞ্জিন যা OpenStreetMap ডেটাকে প্রোডাকশন-রেডি দিকনির্দেশনা, সময়-দূরত্বের ম্যাট্রিক্স এবং আইসোক্রোন রিচেবিলিটি পলিগনে রূপান্তরিত করে। বাণিজ্যিক ম্যাপিং API-এর বিপরীতে, এটি ডেভেলপারদের একটি বিনামূল্যে, সম্পূর্ণ স্বচ্ছ রাউটিং ব্যাক-এন্ড সরবরাহ করে যা গাড়ি, ভারী পণ্যবাহী যান, সাইকেল, পথচারী এবং হুইলচেয়ারের জন্য টিউন করা প্রোফাইল সহ আসে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ openrouteservice স্ব-হোস্ট করলে প্রতি-অনুরোধ মূল্য, রেট সীমা এবং তৃতীয় পক্ষের ডেটা শেয়ারিং দূর হয়। আপনি কোন অঞ্চল এবং প্রোফাইল লোড করা হবে তা নিয়ন্ত্রণ করেন, আপনি গ্রাহকের স্থানাঙ্ক ব্যক্তিগত রাখেন এবং আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য তৈরি কাস্টম OSM এক্সট্র্যাক্ট, সীমাবদ্ধতা এবং উচ্চতার ডেটা দিয়ে ইঞ্জিনটিকে প্রসারিত করতে পারেন।
openrouteservice-এর মূল ফিচারগুলো
দিকনির্দেশ API
একাধিক পরিবহন প্রোফাইল জুড়ে টার্ন-বাই-টার্ন নির্দেশনা, জ্যামিতি এবং উচ্চতার ডেটা সহ পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট এবং মাল্টি-স্টপ রুট গণনা করুন।
আইসোক্রোন অভিগম্যতা
একটি নির্দিষ্ট বাজেটের মধ্যে যেকোনো উৎস থেকে একজন ব্যবহারকারী ঠিক কতদূর ভ্রমণ করতে পারে তা দেখিয়ে সময়-ভিত্তিক বা দূরত্ব-ভিত্তিক বহুভুজ তৈরি করুন।
ম্যাট্রিক্স গণনা
একটি একক অনুরোধে অনেক-থেকে-অনেক ভ্রমণের সময় এবং দূরত্ব গণনা করুন, যা লজিস্টিকস, ডিসপ্যাচ এবং ডেলিভারি জোন অপ্টিমাইজেশনের জন্য আদর্শ।
একাধিক পরিবহন প্রোফাইল
গাড়ি, এইচজিভি, বাইক, পথচারী এবং হুইলচেয়ারের জন্য টিউন করা প্রোফাইল সহ আসে, প্রতিটি OSM অ্যাক্সেস নিয়মাবলী এবং বিধিনিষেধ মেনে চলে।
OpenStreetMap দ্বারা চালিত
জিওফ্যাব্রিক বা আপনার নিজস্ব উৎস থেকে যেকোনো OSM PBF এক্সট্র্যাক্ট লোড করুন যাতে আপনার প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনীয় অঞ্চলগুলির জন্য সম্পূর্ণরূপে স্ব-নির্ভর রাউটিং সরবরাহ করা যায়।
OpenAPI এবং Swagger UI
বিল্ট-ইন সোয়াগার ডকুমেন্টেশন সহ মানসম্মত REST API, ওয়েব, মোবাইল এবং ব্যাকএন্ড অ্যাপগুলিতে রাউটিং ইন্টিগ্রেট করা সহজ করে তোলে।
কেন Hostinger-এ openrouteservice রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।