এক ক্লিকে Piwigo স্থাপন করুন।
পরিপক্ক ওপেন-সোর্স ফটো গ্যালারি প্ল্যাটফর্ম, যেখানে শত শত প্লাগইন, সুনির্দিষ্ট শেয়ারিং নিয়ন্ত্রণ এবং গুরুত্বপূর্ণ আর্কাইভের জন্য বাল্ক-ইম্পোর্ট ওয়ার্কফ্লো রয়েছে।
Piwigo-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Piwigo দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Piwigo হল দীর্ঘতম চলমান ওপেন-সোর্স ফটো গ্যালারি অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে একটি, যা বিশেষভাবে বড় ফটো সংগ্রহ পরিচালনার জন্য তৈরি করা হয়েছে। হালকা গ্যালারি স্ক্রিপ্টগুলির বিপরীতে, Piwigo শত শত হাজার ফটোর আর্কাইভ পরিচালনা করে EXIF/IPTC ইনডেক্সিং, বহু-স্তরের অ্যালবাম হায়ারার্কি, কনফিগারযোগ্য থাম্বনেইল আকার, প্রতি-অ্যালবাম গ্রানুলার অনুমতি এবং 200টিরও বেশি কমিউনিটি এক্সটেনশনের একটি প্লাগইন ইকোসিস্টেম সহ, যা ফেসিয়াল রিকগনিশন থেকে কাস্টম থিম পর্যন্ত সবকিছু কভার করে।
আপনার VPS-এ Piwigo স্ব-হোস্ট করা আপনার সম্পূর্ণ-রেজোলিউশনের আসল ছবি, অবস্থানের ডেটা এবং দেখার পরিসংখ্যান আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকা অবকাঠামোতে রাখে, যা কোনো ফটো SaaS-এর হাতে তুলে দেওয়া হয় না। PHP এবং MySQL স্ট্যাকটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, ন্যূনতম রিসোর্সে চলে এবং এমন গ্যালারি তৈরি করে যা দুই দশক ধরে অনলাইনে রয়েছে — যা Piwigo-কে ক্লাব, জাদুঘর, ফটোগ্রাফার এবং পরিবারগুলির জন্য একটি জনপ্রিয় পছন্দ করে তোলে যারা তাদের ফটো আর্কাইভকে যেকোনো নির্দিষ্ট ক্লাউড প্রদানকারীর চেয়ে বেশি দিন টিকিয়ে রাখতে চান।
Piwigo-এর মূল ফিচারগুলো
বিশাল লাইব্রেরি স্কেলিং
প্রথম দিন থেকেই এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে লক্ষ লক্ষ ছবির আর্কাইভ দ্রুত ব্রাউজিং, অনুসন্ধান এবং পেজিনেশন সহ পরিচালনা করা যায় — শুধুমাত্র শৌখিনদের গ্যালারির জন্য নয়।
মাল্টি-লেভেল অ্যালবাম
ছবিগুলিকে নেস্টেড অ্যালবাম এবং ভার্চুয়াল অ্যালবামে সাজান (একটি ছবি অনেক জায়গায় থাকতে পারে) সূক্ষ্ম-দানাযুক্ত শেয়ারিংয়ের জন্য প্রতি-অ্যালবাম অনুমতি সহ।
EXIF এবং IPTC সূচীকরণ
ক্যামেরা, লেন্স এবং আইপিটিসি মেটাডেটার স্বয়ংক্রিয় নিষ্কাশন ছবিগুলিকে ক্যামেরা বডি, ফোকাল দৈর্ঘ্য, অবস্থান, অথবা যেকোনো কাস্টম ট্যাগ দ্বারা অনুসন্ধানযোগ্য করে তোলে।
২০০+ প্লাগইন
সক্রিয় কমিউনিটি এক্সটেনশন ক্যাটালগ ফেসিয়াল রিকগনিশন, ওয়াটারমার্কিং, স্লাইডশো থিম, মোবাইল আপলোডার, সোশ্যাল শেয়ারিং এবং আরও অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত করে।
দানাযুক্ত শেয়ারিং
সর্বজনীন, ব্যক্তিগত, পাসওয়ার্ড-সুরক্ষিত, এবং গ্রুপ-সীমাবদ্ধ অ্যালবাম অ্যাক্সেস সহ প্রতি-ছবি ডাউনলোড অনুমতি এবং শেয়ার করা অ্যালবামের জন্য EXIF স্ট্রিপিং।
বাল্ক ইম্পোর্ট টুলস
সার্ভার-সাইড এবং FTP/SFTP সিঙ্ক্রোনাইজেশন ওয়ার্কফ্লো এক-এক করে আপলোড ক্লিক করার পরিবর্তে হাজার হাজার ছবি একবারে পুশ করা সহজ করে তোলে।
কেন Hostinger-এ Piwigo রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।