এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে Prefect স্থাপন করুন।
ডেটা পাইপলাইন এবং অটোমেশন টাস্ক তৈরি, শিডিউল এবং মনিটর করার জন্য একটি আধুনিক পাইথন-নেটিভ ওয়ার্কফ্লো অর্কেস্ট্রেশন প্ল্যাটফর্ম।
Prefect-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Prefect দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Prefect আপনাকে শুধুমাত্র একটি ডেকোরেটর ব্যবহার করে যেকোনো Python ফাংশনকে একটি শিডিউল করা, পর্যবেক্ষণযোগ্য এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিট্রাই করা ওয়ার্কফ্লোতে পরিণত করতে দেয়। YAML-নির্ভর অর্কেস্ট্রেশন টুলগুলোর বিপরীতে, Prefect ওয়ার্কফ্লোগুলোকে সাধারণ Python কোড হিসেবে রাখে — যা যেকোনো মডিউলের মতোই টেস্টিংযোগ্য, ভার্সন-কন্ট্রোলযোগ্য এবং ডিপ্লয়যোগ্য। অন্তর্ভুক্ত UI প্রতিটি রানের জন্য রিয়েল-টাইম এক্সিকিউশন স্ট্যাটাস, লগ এবং টাস্ক-লেভেলের হিস্টরি দেখায়।
আপনার VPS-এ Prefect সেলফ-হোস্ট করলে ক্লাউড এক্সিকিউশন ফি বাদ পড়ে, একটি নির্দিষ্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার খরচে আপনাকে সীমাহীন ওয়ার্কফ্লো রান করার সুযোগ দেয় এবং সংবেদনশীল পাইপলাইন ডেটা — যেমন ক্রেডেনশিয়াল, কোয়েরি ফলাফল, লগ — সম্পূর্ণরূপে আপনার নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচারে রাখে, কোনো ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই।
Prefect-এর মূল ফিচারগুলো
পাইথন-নেটিভ ওয়ার্কফ্লো
যেকোনো পাইথন ফাংশনকে
@flow অথবা
@task দিয়ে সজ্জিত করুন শিডিউলিং, রিট্রাই, ক্যাশিং এবং পর্যবেক্ষণযোগ্যতা পেতে — শেখার জন্য কোনো মালিকানাধীন ডিএসএল নেই।
স্বয়ংক্রিয় পুনঃচেষ্টা
প্রতিটি কাজের জন্য এক্সপোনেনশিয়াল ব্যাকঅফ এবং কাস্টম রিট্রাই লজিক কনফিগার করুন যাতে API, ডেটাবেস বা নেটওয়ার্ক কলে ক্ষণস্থায়ী ব্যর্থতা ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই পুনরুদ্ধার হয়।
রিয়েল-টাইম মনিটরিং
বিল্ট-ইন UI লাইভ টাস্ক স্ট্যাটাস, এক্সিকিউশন লগ এবং রান হিস্টরি প্রদর্শন করে যাতে আপনি সর্বদা জানতে পারেন কী চলছে, কী ব্যর্থ হয়েছে এবং কেন।
নমনীয় শিডিউলিং
ক্রন এক্সপ্রেশন, ইন্টারভাল ট্রিগার এবং ইভেন্ট-চালিত ডিপ্লয়মেন্ট আপনাকে যেকোনো সময়সূচীতে বা বাহ্যিক ইভেন্টের প্রতিক্রিয়ায় পাইপলাইন চালাতে দেয়।
কর্ম পুল & কর্মীগণ
একাধিক ওয়ার্কার প্রসেস বা মেশিনের মধ্যে ফ্লো এক্সিকিউশন বিতরণ করুন, অর্কেস্ট্রেশন সার্ভার থেকে স্বাধীনভাবে কম্পিউট ক্ষমতা স্কেল করে।
কেন Hostinger-এ Prefect রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।