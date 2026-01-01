এক ক্লিকে জেলিফিন ইনস্টল করুন।
আপনার ব্যক্তিগত মুভি, টিভি এবং মিউজিক লাইব্রেরি যেকোনো ডিভাইসে স্ট্রিম করার জন্য বিনামূল্যে ও ওপেন-সোর্স মিডিয়া সার্ভার।
Jellyfin-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Jellyfin দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Jellyfin হল প্রধান ফ্রি এবং ওপেন-সোর্স মিডিয়া সার্ভার — Plex এবং Emby-এর একটি কমিউনিটি-চালিত বিকল্প, যেখানে কোনো প্রিমিয়াম টিয়ার, ট্র্যাকিং বা ভেন্ডর লক-ইন নেই। এটি আপনার ব্যক্তিগত মিডিয়া কালেকশনকে ফোন, ট্যাবলেট, কম্পিউটার, স্মার্ট টিভি এবং Roku, Android TV, Apple TV, ও Fire TV-এর ডেডিকেটেড অ্যাপগুলিতে স্বয়ংক্রিয় মেটাডেটা ফেচিং এবং হার্ডওয়্যার-অ্যাক্সেলারেটেড ট্রান্সকোডিং সহ স্ট্রিম করে।
একটি VPS-এ Jellyfin সেল্ফ-হোস্ট করলে আপনি বিশ্বের যেকোনো জায়গা থেকে আপনার মিডিয়া লাইব্রেরিতে 24/7 অ্যাক্সেস পান, একই সাথে একাধিক স্ট্রিমের জন্য ডেডিকেটেড ব্যান্ডউইথ সহ এবং আপনার বাড়ির ইন্টারনেট সংযোগের উপর কোনো নির্ভরতা ছাড়াই। আপনার মিডিয়া, দেখার ইতিহাস এবং ইউজার প্রেফারেন্স সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে, কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি ছাড়াই।
Jellyfin-এর মূল ফিচারগুলো
হার্ডওয়্যার ট্রান্সকোডিং
ইন্টেল কুইক সিঙ্ক, এনভিআইডিআইএ এনভিইএনসি, এবং ভিএ-এপিআই অ্যাক্সিলারেশন এমন ডিভাইসগুলির জন্য মসৃণ রিয়েল-টাইম ট্রান্সকোডিং সক্ষম করে যা সোর্স ফরম্যাটটি নেটিভভাবে চালাতে পারে না।
সরাসরি টিভি এবং ডিভিআর
জেলিফিন ইন্টারফেসের মাধ্যমে সরাসরি লাইভ সম্প্রচার দেখতে এবং রেকর্ড করতে HDHomeRun বা M3U উৎসের মতো নেটওয়ার্ক টিউনারগুলি সংযুক্ত করুন।
বহু-প্ল্যাটফর্ম অ্যাপস
অ্যান্ড্রয়েড, আইওএস, রোকু, অ্যান্ড্রয়েড টিভি, ফায়ার টিভি এবং অ্যাপল টিভির জন্য নেটিভ অ্যাপস যেকোনো গৃহস্থালী ডিভাইসকে ব্রাউজার ছাড়াই মিডিয়া লাইব্রেরি অ্যাক্সেস করতে দেয়।
বহু-ব্যবহারকারী অনুমতি
পরিবারের সদস্যদের জন্য আলাদা অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন, যেখানে থাকবে ব্যক্তিগত লাইব্রেরি, অভিভাবকীয় নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিটি ব্যবহারকারীর জন্য বিষয়বস্তু রেটিং ফিল্টার।
সিঙ্কপ্লে সেশন
দূরবর্তী বন্ধু বা পরিবারের সাথে একই বিষয়বস্তু একযোগে দেখুন, সিঙ্ক্রোনাইজড প্লেব্যাক এবং একটি শেয়ার করা সারি সহ।
কেন Hostinger-এ Jellyfin রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।