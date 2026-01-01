এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে ফটোভিউ স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড ফটো গ্যালারি যা আপনার ফাইলসিস্টেম কাঠামোকে প্রতিফলিত করে এবং আপনার আসল ফাইলগুলিকে কখনও পরিবর্তন করে না।
Photoview-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Photoview দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ফটোভিউ একটি দ্রুত, স্ব-হোস্টেড ফটো গ্যালারি যা ফটোগ্রাফার এবং পরিবারের জন্য তৈরি করা হয়েছে যারা তাদের স্মৃতি তাদের নিয়ন্ত্রিত পরিকাঠামোতে রাখতে চান। এটি আপনার বিদ্যমান ডিরেক্টরি কাঠামো থেকে সরাসরি পড়ে — কোনো আমদানি প্রক্রিয়া নেই, কোনো ফাইল পুনর্গঠন নেই — এবং আপনার নিজের সার্ভারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে থাম্বনেইল এবং প্রিভিউ তৈরি করে।
ক্লাউড ফটো পরিষেবাগুলির বিপরীতে, ফটোভিউ আপনার আসল ছবিগুলিকে অক্ষত এবং ব্যক্তিগত রাখে। RAW ফাইল, EXIF মেটাডেটা, GPS স্থানাঙ্ক এবং মুখ শনাক্তকরণ সবই কোনো তৃতীয় পক্ষের পরিষেবাতে একটিও ছবি না পাঠিয়ে কাজ করে। প্রতিটি ব্যবহারকারী তাদের নিজস্ব লাইব্রেরি পাথ পায়, যা একটি সার্ভার ভাগ করে নেওয়া পরিবার বা ছোট দলগুলির জন্য এটিকে উপযুক্ত করে তোলে।
Photoview-এর মূল ফিচারগুলো
ফাইলসিস্টেম-মিরর করা অ্যালবাম
আপনার বিদ্যমান ডিরেক্টরি কাঠামো স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার অ্যালবাম কাঠামো হয়ে যায় — কোনো আমদানি নয়, কোনো পুনর্গঠন নয়, কোনো লক-ইন নয়।
RAW ফাইল সমর্থন
স্থানীয়ভাবে ডার্কটেবলের মাধ্যমে RAW ক্যামেরা ফরম্যাটগুলি ব্রাউজ করে এবং প্রিভিউ করে, যাতে ফটোগ্রাফাররা রূপান্তর ছাড়াই তাদের সম্পূর্ণ লাইব্রেরি দেখতে পান।
মুখ শনাক্তকরণ
স্বয়ংক্রিয়ভাবে একই ব্যক্তির ছবি শনাক্ত করে এবং গ্রুপ করে, হাজার হাজার ছবির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির সমস্ত ছবি খুঁজে পাওয়া সহজ করে তোলে।
EXIF এবং GPS মেটাডেটা
প্রতিটি ছবির জন্য ক্যামেরা সেটিংস, লেন্স ডেটা এবং অবস্থানের তথ্য প্রদর্শন করে, একটি ঐচ্ছিক মানচিত্র ভিউ সহ যা Mapbox দ্বারা চালিত।
নিরাপদ শেয়ারিং
ব্যক্তিগত ছবি বা সম্পূর্ণ অ্যালবামের জন্য পাবলিক শেয়ার লিঙ্ক তৈরি করুন, নিয়ন্ত্রিত বাহ্যিক অ্যাক্সেসের জন্য ঐচ্ছিক পাসওয়ার্ড সুরক্ষা সহ।
মাল্টি-ইউজার লাইব্রেরি
প্রতিটি ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্ট সার্ভারে তার নিজস্ব ডিরেক্টরি পাথের সাথে ম্যাপ করা হয়, যা পরিবারের সদস্য বা সহযোগীদের একটি একক ইনস্ট্যান্স থেকে আলাদা লাইব্রেরিতে রাখে।
কেন Hostinger-এ Photoview রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।