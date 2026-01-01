এক ক্লিকে হ্যাঙ্কো স্থাপন করুন।
পাসওয়ার্ডবিহীন লগইন, এমএফএ, ওআইডিসি এবং সোশ্যাল সাইন-ইন সহ ওপেন-সোর্স পাসকি-প্রথম প্রমাণীকরণ ব্যাকএন্ড।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Hanko দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
হ্যাঙ্কো হলো একটি ওপেন-সোর্স অথেন্টিকেশন ব্যাকএন্ড, যা পাসকি এবং ওয়েবঅথএন স্ট্যান্ডার্ডকে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়েছে এবং Auth0, Clerk ও অন্যান্য আইডেন্টিটি SaaS-এর একটি সেলফ-হোস্টেবল বিকল্প হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছে। এটি একটি সম্পূর্ণ ইউজার ফ্লো সহ আসে — পাসকি রেজিস্ট্রেশন, সোশ্যাল এবং এন্টারপ্রাইজ SSO, ঐচ্ছিক ফলব্যাক হিসেবে পাসওয়ার্ড, MFA এবং ইমেল-ভিত্তিক রিকভারি — যা একটি পরিষ্কার REST API এবং ড্রপ-ইন ওয়েব কম্পোনেন্টের মাধ্যমে উন্মুক্ত করা হয়েছে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ হ্যাঙ্কো সেলফ-হোস্ট করলে ব্যবহারকারীর ক্রেডেনশিয়াল, সেশন এবং অডিট লগ আপনার অবকাঠামোর মধ্যেই থাকে, কোনো প্রতি-MAU ফি এবং কোনো ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই। বান্ডেল করা PostgreSQL ডেটাবেস ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট এবং WebAuthn ক্রেডেনশিয়াল সংরক্ষণ করে, যখন হ্যাঙ্কোর JWT-ভিত্তিক সেশন যেকোনো ফ্রন্টএন্ড বা ব্যাকএন্ড স্ট্যাকের সাথে যুক্ত হতে পারে।
Hanko-এর মূল ফিচারগুলো
পাসকি-প্রথম প্রমাণীকরণ
WebAuthn এবং পাসকি-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি, যাতে ব্যবহারকারীরা পাসওয়ার্ড টাইপ না করে ফেস আইডি, টাচ আইডি, অথবা হার্ডওয়্যার কী ব্যবহার করে সাইন ইন করতে পারে।
সামাজিক এবং এন্টারপ্রাইজ SSO
Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord-এর জন্য ড্রপ-ইন OAuth প্রদানকারী, এবং এন্টারপ্রাইজ আইডেন্টিটি প্রদানকারীদের জন্য SAML।
মাল্টি-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন
TOTP প্রমাণীকরণ অ্যাপ সমর্থন এবং বিশ্বস্ত-ডিভাইস নীতিগুলি কোনো বাহ্যিক পরিষেবা ছাড়াই যেকোনো লগইন ফ্লো-এর উপরে MFA যুক্ত করে।
ওয়েব কম্পোনেন্টস SDK
অফিসিয়াল হ্যাঙ্কো ওয়েব কম্পোনেন্টগুলি যেকোনো ফ্রেমওয়ার্কে — React, Vue, Svelte, অথবা সাধারণ HTML — এম্বেড করে কয়েক মিনিটের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ লগইন UI সরবরাহ করুন।
JWT সেশন টোকেন
ঘূর্ণন এবং বাতিলকরণ সহ মানসম্মত JWT সেশন বিদ্যমান API এবং মাইক্রোসার্ভিসের সাথে একীকরণকে সহজ করে তোলে।
অডিট লগ এবং ওয়েবহুক
অন্তর্নির্মিত অডিট লগিং এবং প্রতিটি প্রমাণীকরণ ক্রিয়ার জন্য ওয়েবহুক ইভেন্টগুলি আপনাকে সম্পূর্ণ দৃশ্যমানতা এবং ডাউনস্ট্রিম সিস্টেমগুলির সাথে সহজ ইন্টিগ্রেশন দেয়।
কেন Hostinger-এ Hanko রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।