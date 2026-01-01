এক ক্লিকে মিটিউব স্থাপন করুন।
ইউটিউব এবং ১,০০০+ অন্যান্য সাইট থেকে yt-dlp এর মাধ্যমে ভিডিও ডাউনলোড করার জন্য একটি স্ব-হোস্টেড ওয়েব ইন্টারফেস।
MeTube-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
MeTube দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
MeTube হলো yt-dlp-এর জন্য একটি ব্রাউজার-ভিত্তিক ফ্রন্টএন্ড, যা আপনাকে YouTube এবং ১,০০০-এর বেশি অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম থেকে যেকোনো ডিভাইস থেকে সফটওয়্যার ইনস্টল না করেই ভিডিও ডাউনলোড করতে দেয়। এটি 4K পর্যন্ত কোয়ালিটি নির্বাচন, MP3-তে শুধুমাত্র অডিও এক্সট্র্যাকশন, প্লেলিস্ট এবং চ্যানেল ডাউনলোড, এবং প্রগ্রেস ট্র্যাকিং সহ একটি রিয়েল-টাইম ডাউনলোড কিউ সমর্থন করে — এই সবকিছু একটি পরিষ্কার, মোবাইল-বান্ধব ইন্টারফেস থেকে।
আপনার VPS-এ MeTube সেল্ফ-হোস্ট করার অর্থ হলো ডাউনলোডগুলো ডেটাসেন্টার গতিতে চলে, ফাইলগুলো পরে পুনরুদ্ধার করার জন্য সার্ভার-সাইডে সংরক্ষণ করা হয়, এবং প্ল্যাটফর্ম পরিবর্তন হলেও পরিষেবাটি কাজ করতে থাকে — ব্রাউজার এক্সটেনশন যা ভেঙে যায় অথবা বাণিজ্যিক ডাউনলোড টুলস যা কোয়ালিটি সীমাবদ্ধতা আরোপ করে এবং অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন হয়, সেগুলোর থেকে স্বাধীনভাবে।
MeTube-এর মূল ফিচারগুলো
১,০০০+ সমর্থিত সাইট
YouTube, Vimeo, Twitch, SoundCloud এবং আরও এক হাজারেরও বেশি ভিডিও ও অডিও প্ল্যাটফর্ম থেকে ডাউনলোড করুন।
4K পর্যন্ত গুণমান
আপনার প্রয়োজনীয় সঠিক রেজোলিউশন এবং ফর্ম্যাট নির্বাচন করুন, MP3 বা অন্যান্য ফর্ম্যাটে শুধুমাত্র অডিও নিষ্কাশন সহ।
প্লেলিস্ট ডাউনলোড
ব্যাচ ডাউনলোডের জন্য একটি সম্পূর্ণ প্লেলিস্ট বা চ্যানেল সারিবদ্ধ করুন এবং সার্ভারকে এটি ব্যাকগ্রাউন্ডে প্রক্রিয়া করতে দিন।
ব্রাউজার-ভিত্তিক অ্যাক্সেস
কোনো ক্লায়েন্ট সফটওয়্যারের প্রয়োজন নেই — যেকোনো ফোন, ট্যাবলেট বা কম্পিউটার থেকে একটি ওয়েব ব্রাউজার দিয়ে ডাউনলোডগুলি পরিচালনা করুন।
ডেটা সেন্টারের ডাউনলোড গতি
আপনার ভিপিএস-এ ডাউনলোডগুলি সম্পূর্ণ সার্ভার ব্যান্ডউইথ সহ চলে, আপনার স্থানীয় ডিভাইস এবং ইন্টারনেট সংযোগকে মুক্ত করে।
কেন Hostinger-এ MeTube রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।