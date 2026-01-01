এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে Crucix স্থাপন করুন।
২৭টি রিয়েল-টাইম গ্লোবাল ডেটা সোর্সকে একটি সমন্বিত 3D ড্যাশবোর্ডে একত্রিত করার OSINT ইন্টেলিজেন্স প্ল্যাটফর্ম।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Crucix দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Crucix হলো একটি OSINT (Open Source Intelligence) প্ল্যাটফর্ম যা ২৭টি পাবলিক সোর্স থেকে ডেটা একত্রিত করে — যার মধ্যে রয়েছে NASA FIRMS স্যাটেলাইট চিত্র, মেরিটাইম AIS ট্র্যাকিং, ACLED সংঘাতের ডেটা, FRED অর্থনৈতিক সূচক এবং সামাজিক সেন্টিমেন্ট ফিড — একটি সমন্বিত রিয়েল-টাইম ড্যাশবোর্ডে, যেখানে একটি WebGL-পাওয়ার্ড 3D গ্লোব রয়েছে। ডেটা প্রতি ১৫ মিনিট পরপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিফ্রেশ হয়, যা আপনাকে ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই সর্বদা আপডেটেড রাখে।
প্ল্যাটফর্মটি Telegram এবং Discord-এর মাধ্যমে মাল্টি-টিয়ার অ্যালার্ট (FLASH, PRIORITY, ROUTINE), LLM-জেনারেটেড ট্রেড আইডিয়া এবং অন-ডিমান্ড ব্রিফিংয়ের জন্য টু-ওয়ে বট কমান্ড সরবরাহ করে। আপনার VPS-এ Crucix সেলফ-হোস্ট করা আপনার নিজস্ব অবকাঠামোতে সমস্ত API কি এবং ইন্টেলিজেন্স আর্কাইভ রাখে, নিরবচ্ছিন্ন ডেটা সংগ্রহ নিশ্চিত করে এবং আপনাকে ডেটা সংরক্ষণ ও অ্যাক্সেসের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়।
Crucix-এর মূল ফিচারগুলো
27 OSINT উৎসসমূহ
স্যাটেলাইট, সামুদ্রিক, বিমান চলাচল, সংঘাত, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অনুভূতি ডেটা সমান্তরালভাবে একত্রিত করে, এবং যখন কোনো উৎস অনুপলব্ধ থাকে তখন নমনীয়ভাবে কার্যকারিতা হ্রাস করে।
3D গ্লোব চিত্রণ
WebGL-চালিত গ্লোব ভৌগোলিকভাবে ইভেন্টগুলিকে ওভারলে করে, যা এক নজরে বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে ঘটনাগুলির সম্পর্ক স্থাপন করা সহজ করে তোলে।
মাল্টি-টিয়ার অ্যালার্ট সিস্টেম
ফ্ল্যাশ, প্রায়োরিটি এবং রুটিন সতর্কতা টেলিগ্রাম ও ডিসকর্ডের মাধ্যমে সরবরাহ করে যাতে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতিগুলি অবিলম্বে আপনার কাছে পৌঁছায়।
এলএলএম বুদ্ধিমত্তা বিশ্লেষণ
অ্যানথ্রোপিক ক্লড, ওপেনএআই, গুগল জেমিনি এবং অন্যান্য প্রদানকারীদের সাথে একত্রিত হয়ে সংগৃহীত ডেটা থেকে ট্রেড ধারণা এবং বুদ্ধিমান সংকেত সারাংশ তৈরি করে।
টু-ওয়ে বট কমান্ড
অন-ডিমান্ড স্ট্যাটাস চেক অনুরোধ করুন, ম্যানুয়াল সুইপ ট্রিগার করুন, এবং টেলিগ্রাম বা ডিসকর্ড বট কমান্ডের মাধ্যমে সরাসরি ব্রিফিং পান।
কেন Hostinger-এ Crucix রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।
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Ackee
Ackee হলো প্রাইভেসি-কেন্দ্রিক ওয়েবসাইট ট্র্যাকিংয়ের জন্য একটি সেল্ফ-হোস্টেড Node.js অ্যানালিটিক্স টুল।