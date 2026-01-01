এক ক্লিকে Jellyswarrm ডিপ্লয় করুন।
ওপেন-সোর্স রিভার্স প্রক্সি যা একাধিক জেলিফিন সার্ভারকে একটি একক সমন্বিত মিডিয়া লাইব্রেরিতে একত্রিত করে।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Jellyswarrm দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
জেলিসওয়ার্ম হল একটি ওপেন-সোর্স অ্যাগ্রিগেশন প্রক্সি যা একাধিক জেলিফিন সার্ভারকে একটি এন্ডপয়েন্টের পেছনে একত্রিত করে, লাইব্রেরি, ব্যবহারকারী এবং প্লেব্যাককে এমনভাবে উপস্থাপন করে যেন সেগুলি একটি একক সার্ভার থেকে এসেছে। এটি এমন পরিবার এবং বন্ধুদের গোষ্ঠীর জন্য তৈরি করা হয়েছে যাদের চলচ্চিত্র, শো এবং সঙ্গীত আলাদা মেশিন বা নেটওয়ার্কে থাকে কিন্তু যারা সবকিছু ব্রাউজ এবং প্লে করার জন্য একটি একক স্থান চায়।
যেহেতু এটি নেটিভভাবে জেলিফিন API ব্যবহার করে, তাই বিদ্যমান মোবাইল, টিভি এবং ডেস্কটপ ক্লায়েন্টগুলি পুনরায় কনফিগারেশন ছাড়াই কাজ করতে থাকে। একটি VPS-এ জেলিসওয়ার্ম স্ব-হোস্ট করা আপনাকে একটি স্থিতিশীল পাবলিক এন্ট্রি পয়েন্ট দেয় যা VPN বা SMB মাউন্ট ছাড়াই দূরবর্তী জেলিফিন ইনস্ট্যান্সগুলিকে সংযুক্ত করে, যখন ট্রান্সকোডিং এখনও মিডিয়াটির মালিক আপস্ট্রিম সার্ভারে ঘটে।
Jellyswarrm-এর মূল ফিচারগুলো
একীভূত লাইব্রেরি ভিউ
প্রতিটি সংযুক্ত জেলিফিন সার্ভার থেকে চলচ্চিত্র, অনুষ্ঠান এবং সঙ্গীত একটি একক লাইব্রেরি গ্রিডের মধ্যে ব্রাউজ করুন, যেখানে একত্রিত 'পরবর্তী' এবং 'সম্প্রতি যোগ করা' সারি রয়েছে।
সরাসরি আপস্ট্রিম প্লেব্যাক
স্ট্রিমগুলি সরাসরি সোর্স জেলিফিন সার্ভার থেকে পরিবেশন করা হয়, তাই ট্রান্সকোডিং এবং ব্যান্ডউইথ মিডিয়াটির মালিকানাধীন মেশিনে থাকে।
Jellyfin API সামঞ্জস্যপূর্ণ
ক্লায়েন্টদের কাছে একটি নিয়মিত জেলিফিন সার্ভার হিসাবে প্রদর্শিত হয়, তাই Android, iOS, Roku, Fire TV এবং Apple TV-তে বিদ্যমান অ্যাপগুলি কোনো পরিবর্তন ছাড়াই কাজ করতে থাকে।
ক্রস-সার্ভার ব্যবহারকারী ম্যাপিং
একাধিক আপস্ট্রিম সার্ভার জুড়ে অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক করুন যাতে প্রতিটি দর্শক একবার সাইন ইন করে এবং তারা যেখানে যেখানে অ্যাক্সেস আছে সেই লাইব্রেরিগুলি দেখতে পায়।
সার্ভার ফেডারেশন
সংযুক্ত জেলিফিন ইনস্ট্যান্স জুড়ে স্বয়ংক্রিয় ব্যবহারকারী সিঙ্ক্রোনাইজেশন ম্যানুয়াল অ্যাকাউন্ট সামলানো ছাড়াই শংসাপত্র এবং অ্যাক্সেস সারিবদ্ধ রাখে।
ব্যক্তিগত ব্যবহারকারী ড্যাশবোর্ড
বিল্ট-ইন ব্যবহারকারী পৃষ্ঠা দর্শকদের তাদের আপস্ট্রিম শংসাপত্র এবং সংযুক্ত লাইব্রেরিগুলি একটি একক ওয়েব ইন্টারফেস থেকে পরিচালনা করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ Jellyswarrm রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
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