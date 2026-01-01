এক ক্লিকে HortusFox ইনস্টল করুন।
ক্যাটালগিং, যত্নের রুটিন সময়সূচী এবং আপনার বাগান ব্যক্তিগতভাবে সংগঠিত করার জন্য একটি স্ব-হোস্টেড প্ল্যান্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম।
HortusFox-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
HortusFox দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
HortusFox হলো একটি বিশেষভাবে তৈরি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন যা বৃক্ষপ্রেমীদের জন্য, যারা কাঠামো এবং গোপনীয়তার সাথে ইনডোর প্ল্যান্ট এবং বাগান ম্যানেজ করতে চান। এটি আপনাকে ছবি, প্রজাতির নাম এবং কাস্টম অ্যাট্রিবিউট সহ প্ল্যান্ট ক্যাটালগ করতে, সেগুলোকে লোকেশন অনুযায়ী অর্গানাইজ করতে এবং পানি দেওয়া, সার দেওয়া ও রিপটিং-এর জন্য রিকারিং কেয়ার রিমাইন্ডার সেট করতে দেয়। ওয়েদার ডেটা ইন্টিগ্রেশন আউটডোর গার্ডেনারদের পরিবেশগত অবস্থার সাথে কেয়ার শিডিউল সামঞ্জস্য করতে সাহায্য করে, যখন বিল্ট-ইন প্ল্যান্ট রেকগনিশন অজানা প্রজাতি শনাক্ত করতে সহায়তা করে।
আপনার VPS-এ HortusFox সেলফ-হোস্ট করা নিশ্চিত করে যে বছরের পর বছর ধরে বৃদ্ধির রেকর্ড, যত্নের ইতিহাস এবং প্ল্যান্টের ছবি আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে — কোনো থার্ড-পার্টি ক্লাউড সার্ভিস আপনার কালেকশন ডেটাতে অ্যাক্সেস বন্ধ করতে বা আপনার বাগান করার অভ্যাস থেকে অর্থ উপার্জন করতে পারবে না।
HortusFox-এর মূল ফিচারগুলো
যত্নের অনুস্মারক
জল দেওয়া, সার দেওয়া এবং প্রতিস্থাপনের জন্য পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ সেট করুন, যাতে ব্যস্ত পরিচর্যার সময়সূচীতে কোনো গাছ বাদ না পড়ে।
অবস্থান-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান
আপনার সংগ্রহ দ্রুত ফিল্টার করতে এবং প্রতিটি এলাকা স্বাধীনভাবে পরিচালনা করতে গাছপালা নির্দিষ্ট কক্ষ বা বাইরের স্থানগুলিতে বরাদ্দ করুন।
আবহাওয়া ইন্টিগ্রেশন
স্থানীয় আবহাওয়ার ডেটা সংযুক্ত করুন যাতে বৃষ্টিপাত এবং তাপমাত্রার অবস্থার সাথে বাইরের গাছের যত্ন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
উদ্ভিদ শনাক্তকরণ
সরাসরি অ্যাপে ছবি থেকে অজানা প্রজাতি শনাক্ত করুন, HortusFox না ছেড়েই আপনার ক্যাটালগে নিশ্চিত প্রজাতির ডেটা যোগ করুন।
ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট
আপনার গাছের পাশাপাশি পাত্র, সার, সরঞ্জাম এবং সরবরাহ ট্র্যাক করুন যাতে বাগানের সংস্থানগুলি সর্বদা হিসাবের মধ্যে থাকে।
সহযোগিতামূলক চ্যাট
বিল্ট-ইন গ্রুপ চ্যাট পরিবার এবং দলগুলিকে আলাদা মেসেজিং অ্যাপ ছাড়াই গাছের যত্নের দায়িত্ব সমন্বয় করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ HortusFox রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।