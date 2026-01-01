এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে ইভোলিউশন এপিআই স্থাপন করুন।
চ্যাটবট, অটোমেশন এবং গ্রাহক মেসেজিং ইন্টিগ্রেশন তৈরির জন্য ওপেন-সোর্স হোয়াটসঅ্যাপ বিজনেস এপিআই গেটওয়ে।
Evolution API-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Evolution API দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Evolution API হলো একটি ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্ম যা WhatsApp মেসেজিং অটোমেশনের জন্য একটি ব্যাপক REST API সরবরাহ করে। Baileys লাইব্রেরির উপর নির্মিত এই প্ল্যাটফর্মটি ডেভেলপারদেরকে WhatsApp অ্যাকাউন্ট সংযোগ করতে, মেসেজ পাঠাতে ও গ্রহণ করতে, কন্টাক্ট পরিচালনা করতে এবং রিয়েল-টাইম ইভেন্ট প্রসেসিংয়ের জন্য ওয়েবহুক ট্রিগার করতে সক্ষম করে – এই সব কিছু নন-ক্লাউড API সংযোগের জন্য ব্যয়বহুল অফিসিয়াল API ফি ছাড়াই।
আপনার VPS-এ Evolution API সেলফ-হোস্ট করা আপনার নিজস্ব অবকাঠামোতে সমস্ত গ্রাহক কথোপকথনের ডেটা রাখে, যা ডেটা সুরক্ষা বিধিমালা মেনে চলা নিশ্চিত করে এবং প্রতি-মেসেজ খরচ দূর করে যা বাণিজ্যিক প্রদানকারীদেরকে বৃহৎ পরিসরে ব্যয়বহুল করে তোলে। অন্তর্ভুক্ত PostgreSQL ডেটাবেস এবং Redis ক্যাশে প্রোডাকশন ওয়ার্কলোডের জন্য নির্ভরযোগ্য স্থায়িত্ব এবং উচ্চ-থ্রুপুট মেসেজ হ্যান্ডলিং প্রদান করে।
Evolution API-এর মূল ফিচারগুলো
মাল্টি-ইনস্ট্যান্স ম্যানেজমেন্ট
একটি একক স্থাপন থেকে একাধিক হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর সংযুক্ত করুন এবং পরিচালনা করুন, প্রতিটি ইনস্ট্যান্স বিচ্ছিন্ন রেখে এবং API এর মাধ্যমে স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রণযোগ্য।
চ্যাটবট ইন্টিগ্রেশন
টাইপবট, চ্যাটউইট এবং ওপেনএআই-এর জন্য নেটিভ কানেক্টরগুলি হোয়াটসঅ্যাপে নো-কোড চ্যাটবট তৈরি এবং এআই-চালিত স্বয়ংক্রিয় কথোপকথন সক্ষম করে।
ওয়েবহুক ইভেন্ট সিস্টেম
রিয়েল-টাইম ওয়েবহুকগুলি মেসেজ, কানেকশন এবং গ্রুপ ইভেন্টগুলি আপনার অ্যাপ্লিকেশনে সরবরাহ করে যখনই সেগুলি ঘটে, যা তাৎক্ষণিক স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া সক্ষম করে।
ওয়ার্কফ্লো অটোমেশন
n8n এবং অন্যান্য অটোমেশন প্ল্যাটফর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা কাস্টম কোড ছাড়াই জটিল বহু-ধাপের মেসেজিং ওয়ার্কফ্লো তৈরি করার অনুমতি দেয়।
RESTful API
পরিষ্কার HTTP/JSON API, QR কোড প্রমাণীকরণ সহ, যেকোনো অ্যাপ্লিকেশন বা পরিষেবাতে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজিংকে একীভূত করা সহজ করে তোলে।
কেন Hostinger-এ Evolution API রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।