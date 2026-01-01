এক ক্লিকে HomeHub স্থাপন করুন।
একটি ব্যক্তিগত PWA-তে ভাগ করা নোট, কেনাকাটার তালিকা, ঘরের কাজ, ক্যালেন্ডার এবং খরচের জন্য লগইনবিহীন পারিবারিক ড্যাশবোর্ড।
HomeHub-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
HomeHub দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
HomeHub হল একটি ওপেন-সোর্স, স্ব-হোস্টেড পারিবারিক ইউটিলিটি যা আপনার পরিবারের প্রত্যেকের জন্য যেকোনো সার্ভারকে একটি ব্যক্তিগত ড্যাশবোর্ডে পরিণত করে। একটি হোম নেটওয়ার্কে ভাগ করে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এটি একটি নো-লগইন প্রগ্রেসিভ ওয়েব অ্যাপ হিসাবে আসে যাতে পরিবারের যেকোনো সদস্য এটি একটি ব্রাউজারে খুলতে পারে, তাদের হোম স্ক্রিনে সংরক্ষণ করতে পারে এবং নোট, কেনাকাটার তালিকা, বাড়ির কাজ এবং একটি শেয়ার করা ক্যালেন্ডারে অবিলম্বে সহযোগিতা শুরু করতে পারে।
HomeHub স্ব-হোস্ট করার ফলে পরিবারের ডেটা — খরচ, কেনাকাটার অভ্যাস, পারিবারিক রুটিন এবং আপলোড করা ফাইল — সম্পূর্ণরূপে আপনার নিজের VPS-এ থাকে, কোনো তৃতীয় পক্ষের ক্লাউড সিঙ্ক, ট্র্যাকিং বা প্রতি-ব্যবহারকারী ফি ছাড়াই। বৈশিষ্ট্যগুলি একটি একক YAML কনফিগের মাধ্যমে পৃথকভাবে টগল করা যেতে পারে, যাতে আপনি শুধুমাত্র আপনার পরিবার যে সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে সেগুলিই সক্ষম করেন।
HomeHub-এর মূল ফিচারগুলো
শেয়ার করা কেনাকাটার তালিকা
অতীতের এন্ট্রিগুলির উপর ভিত্তি করে স্মার্ট পরামর্শ সহ একটি সম্মিলিত কেনাকাটার তালিকা, যাতে পরিবারের সবাই জিনিস ফুরিয়ে গেলে যোগ করতে পারে।
পারিবারিক খরচ ট্র্যাকার
একটি লেজারে সাবস্ক্রিপশন, ইউটিলিটি, দুধ বা সংবাদপত্রের মতো পুনরাবৃত্ত বিলের সুবিধা সহ পরিবারের খরচ ট্র্যাক করুন।
ক্যালেন্ডার ও অনুস্মারক
বিল, স্কুল, স্বাস্থ্য এবং পারিবারিক ইভেন্টের জন্য রঙ-কোডেড বিভাগ সহ একটি ভাগ করা ক্যালেন্ডার প্রতিটি পরিবারের সদস্যকে সুসংগত রাখে।
ঘরের কাজ এবং নোট
হালকা কাজের ট্র্যাকার এবং শেয়ার করা নোট বোর্ড পরিবারের সদস্যদের অতিরিক্ত অ্যাপ ছাড়াই কাজ বরাদ্দ করতে এবং দ্রুত বার্তা লিখতে দেয়।
বিল্ট-ইন ইউটিলিটি
একটি একক PWA-তে রেসিপি বই, মেয়াদ শেষ হওয়ার ট্র্যাকার, পিডিএফ কম্প্রেসার, ইউআরএল শর্টনার, কিউআর জেনারেটর এবং একটি মিডিয়া ডাউনলোডার অন্তর্ভুক্ত।
ডিজাইনগতভাবে গোপন
কোনো অ্যাকাউন্ট সিস্টেম নেই, কোনো টেলিমেট্রি নেই, এবং কোনো ক্লাউড নির্ভরতা নেই — সমস্ত ডেটা আপনার VPS এবং হোম নেটওয়ার্কের ভিতরে থাকে।
কেন Hostinger-এ HomeHub রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।